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Четверг 17 октября

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Вернувшаяся в Россию Муцениеце публично растрогалась после возращения Прилучным дочери

Вернувшаяся в Россию Муцениеце публично растрогалась после возращения Прилучным дочери
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Недавние события в жизни актрисы Агаты Муцениеце стали настоящей темой обсуждения среди поклонников. После того как Павел Прилучный подал в суд с намерением забрать детей, ситуация вокруг их семьи приняла неожиданный поворот.

Весной Агата воспринимала это как шутку, но летом стало очевидно, что дело серьезное. Звездный актер из сериала "Мажор" настроенный решительно, стремится добиться того, чтобы их сын остался с ним. Интрига усугубилась, когда выяснилось, что 11-летний Тимофей уже год живет с отцом, о чем Агата не упоминала.

Младшая дочь Мия решила остаться с матерью, и теперь сестра и брат видятся крайне редко. Подписчики активно поддерживают Агату в социальных сетях, высказывая недовольство действиями Прилучного и его новой супруги Зепюр Брутян.

Несмотря на сложные обстоятельства, Агата решила не отказываться от отдыха и отправилась в Испанию. Это решение вызвало недовольство у ее поклонников. Они посчитали, что сейчас не время отдыхать, потому что Прилучный может воспользоваться ситуацией. Во время отсутствия матери Мия оставалась с отцом и, судя по видео от Зепюр, была счастлива провести время с братьями.

Однако после возвращения Агаты все опасения оказались напрасными: Павел в целости и сохранности передал дочь маме. Встреча была трогательной — Мия ждала маму с букетом роз и плакатом: "Мама, с приездом!". Эмоции переполняли Агату, она не могла сдержать радости: "Это что такое?! Мия! Как здорово, спасибо тебе, мой котик любимый!".

Агата также не пришла с пустыми руками — она подарила дочке стильную сумку, что вызвало восторг у девочки. Впереди у экс-супругов еще одно судебное разбирательство, которое определит, с кем останется жить Тимофей. Теперь он уже достаточно взрослый, чтобы выразить свое мнение, и суд обязательно учтет его желания.

Шоу-бизнес в Telegram

17 октября 2024, 13:55
Павел Прилучный. Фото: соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Не одинока: Агата Муцениеце показала нового партнера

Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @bugevuge

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