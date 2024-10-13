Прилучный откровенно рассказал о совместной работе с женой на съемочной площадке

Павел Прилучный в последнее время все чаще появляется на экране в совместных проектах с супругой Зепюр Брутян. Звездный актер из сериала "Мажор" поделился своими впечатлениями о совместной работе и отношениях с женой.



Прилучный отметил, что ему очень нравится сотрудничать с Зепюр как в театре, так и в кино. По его словам, у них с супругой схожие вкусы в искусстве, что делает их совместные проекты особенно гармоничными.

"Мне действительно приятно работать с Зепюр, потому что она меня слышит и понимает то, чего я хочу. Я всегда внимательно реагирую на ее замечания и подсказки", — рассказал Павел. Это доверие и взаимопонимание, по мнению актера, создают уникальную атмосферу на площадке, где оба могут максимально раскрыть свой творческий потенциал.

Романтика в их браке, как пояснил Прилучный, поддерживается благодаря работе. Частые съемки и репетиции позволяют ему соскучиться по семье, а это усиливает желание проводить время вдвоем с Зепюр. Пара старается иногда выбираться за город без детей, чтобы насладиться уединением и общением друг с другом.

Однако не все в жизни Павла складывается гладко. Недавно он оказался в центре скандала из-за судебных разбирательств с бывшей женой Агатой Муцениеце. Они продолжают выяснять, с кем останется жить их общий сын Тимофей, который большую часть времени проводит с отцом. Прилучного также обвиняли в нежелании платить алименты на детей. Артист решительно опроверг эти обвинения, заявив, что его дети никогда не нуждались в чем-либо и "нуждаться не будут".

Павел подчеркнул, что все свободное время посвящает своей семье и заботе о детях. Несмотря на сложности в личной жизни, он остается сосредоточенным на своих близких и совместных проектах с Зепюр. Их работа вместе не только укрепляет их отношения, но и позволяет создавать качественное искусство, которое находит отклик у зрителей.