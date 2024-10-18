Мексиканский салат с красной фасолью: идеальный для холодной осени рецепт сытного блюда

Ингредиенты на 4 порции:
• Красная фасоль консервированная — 1 банка
• Болгарский перец — 3-4 шт. (разных цветов)
• Консервированная кукуруза — 1 банка
• Красный лук — 0,5 шт.
• Отварной картофель — 3 шт.
• Помидоры черри — 10 шт.
• Чеснок — 1 зубчик
• Зеленый лук — пара перьев
• Лайм — 1 шт.
• Оливковое масло — 3 ст. ложки
• Паприка молотая — 0,5 ч. ложки
• Кинза — несколько веточек или по вкусу
• Перец чили — пара колечек (по желанию)
• Перец серрано — щепотка (по желанию)
• Соль — по вкусу
Процесс приготовления:
Шаг 1: Начните с того, что слейте жидкость из консервированной фасоли и кукурузы. Выложите их в большую миску.
Шаг 2: Нарежьте болгарский перец кубиками, красный лук — тонкими перьями, картофель — крупными кусками (можно оставить кожуру), а помидоры черри разрежьте пополам.
Шаг 3: Добавьте нарезанные овощи к фасоли и кукурузе. Если вы любите острое, добавьте пару колечек перца чили. Мелко нарежьте чеснок, зелёный лук и кинзу, добавьте их в салат.
Шаг 4: Полейте салат оливковым маслом, выжмите сок половины лайма (или по вкусу), добавьте молотую паприку и щепотку перца серрано. Посолите по вкусу и тщательно перемешайте все ингредиенты.
Шаг 5: Ваш яркий и ароматный мексиканский салат готов! Подавайте его к столу и наслаждайтесь.
Пищевая ценность (на 100 г):
• Калории: 82 kcal
• Белки: 2 г
• Жиры: 3 г
• Углеводы: 13 г
• Насыщенные жиры: 0 г
• Пищевые волокна: 2 г
• Добавленный сахар: 0 г
Этот салат не только порадует вас своим вкусом, но и насытит полезными веществами. Он отлично подходит как для обеда, так и для ужина, а также станет прекрасным дополнением к праздничному столу. Приготовьте его и насладитесь атмосферой Мексики даже в самые холодные дни.