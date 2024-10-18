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Пятница 18 октября

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Мексиканский салат с красной фасолью: идеальный для холодной осени рецепт сытного блюда

Мексиканский салат с красной фасолью: идеальный для холодной осени рецепт сытного блюда
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Когда осень стучится в двери, и холодный ветер начинает дуть, хочется чего-то теплого и сытного. Мексиканский салат с красной фасолью – это именно то блюдо, которое подарит вам тепло и радость, даже когда за окном серо и уныло.

Ингредиенты на 4 порции:

• Красная фасоль консервированная — 1 банка

• Болгарский перец — 3-4 шт. (разных цветов)

• Консервированная кукуруза — 1 банка

• Красный лук — 0,5 шт.

• Отварной картофель — 3 шт.

• Помидоры черри — 10 шт.

• Чеснок — 1 зубчик

• Зеленый лук — пара перьев

• Лайм — 1 шт.

• Оливковое масло — 3 ст. ложки

• Паприка молотая — 0,5 ч. ложки

• Кинза — несколько веточек или по вкусу

• Перец чили — пара колечек (по желанию)

• Перец серрано — щепотка (по желанию)

• Соль — по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1: Начните с того, что слейте жидкость из консервированной фасоли и кукурузы. Выложите их в большую миску.

Шаг 2: Нарежьте болгарский перец кубиками, красный лук — тонкими перьями, картофель — крупными кусками (можно оставить кожуру), а помидоры черри разрежьте пополам.

Шаг 3: Добавьте нарезанные овощи к фасоли и кукурузе. Если вы любите острое, добавьте пару колечек перца чили. Мелко нарежьте чеснок, зелёный лук и кинзу, добавьте их в салат.

Шаг 4: Полейте салат оливковым маслом, выжмите сок половины лайма (или по вкусу), добавьте молотую паприку и щепотку перца серрано. Посолите по вкусу и тщательно перемешайте все ингредиенты.

Шаг 5: Ваш яркий и ароматный мексиканский салат готов! Подавайте его к столу и наслаждайтесь.

Пищевая ценность (на 100 г):

• Калории: 82 kcal

• Белки: 2 г

• Жиры: 3 г

• Углеводы: 13 г

• Насыщенные жиры: 0 г

• Пищевые волокна: 2 г

• Добавленный сахар: 0 г

Этот салат не только порадует вас своим вкусом, но и насытит полезными веществами. Он отлично подходит как для обеда, так и для ужина, а также станет прекрасным дополнением к праздничному столу. Приготовьте его и насладитесь атмосферой Мексики даже в самые холодные дни.

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18 октября 2024, 13:10
Фото: Freepik
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