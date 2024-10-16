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Среда 16 октября

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Сэндвич-круассан с яйцом, форелью и сулугуни: идеальный рецепт для быстрого завтрака

Сэндвич-круассан с яйцом, форелью и сулугуни: идеальный рецепт для быстрого завтрака
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Сэндвич-круассан с глазуньей, нежным сыром и ломтиками слабосоленой форели – это не просто завтрак, а настоящий кулинарный праздник. Для его приготовления мы выбрали яйца цесарки и безлактозный сулугуни, что делает блюдо более легким и подходящим для людей с непереносимостью лактозы.

Блюдо идеально подойдет как для утреннего приема пищи, так и для позднего завтрака. При этом приготовление займет не более 15 минут.

Ингредиенты на 2-3 порции:

• Яйца цесарки — 6 шт.

• Сулугуни безлактозный — 200 г

• Сливочное масло — 50 г

• Растительное масло для жарки — 0,5-1 ст. л.

• Круассан — 2-3 шт.

• Форель слабосолёная — несколько ломтиков

• Микрозелень — для подачи

• Соль — по вкусу

• Черный перец свежемолотый — по вкусу

Фото: Freepik

Процесс приготовления:

Шаг 1: Начните с подготовки сыра. Нарежьте сулугуни на 4-6 тонких ломтиков. Это позволит ему быстро расплавиться на сковороде и создать аппетитную тягучесть.

Шаг 2: Разогрейте сковороду на среднем огне. Добавьте сливочное масло и немного растительного, чтобы предотвратить подгорание. Затем аккуратно разбейте яйца в сковороду. Жарьте их до состояния глазуньи, примерно 3-5 минут. Не забудьте посолить и поперчить по вкусу.

Шаг 3: На другой сковороде обжарьте ломтики сулугуни без добавления масла. Он начнёт плавиться и станет золотистым, что придаст блюду особый вкус.

Шаг 4: В это время разрежьте круассаны вдоль, чтобы создать карман для начинки. Вложите по 2 ломтика расплавленного сыра в каждый круассан.

Шаг 5: Завершите приготовление, выложив по 2 или 3 яйца на сыр. Сверху разместите ломтики слабосолёной форели и добавьте немного микрозелени для свежести. Подавайте сразу же, пока всё горячее и ароматное.

Этот сэндвич-круассан станет отличным началом дня, благодаря сочетанию нежного сыра, насыщенного вкуса яиц и деликатной форели. Пищевая ценность на 100 г составляет 357 ккал, что делает его не только вкусным, но и питательным вариантом завтрака.

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16 октября 2024, 12:59
Фото: Freepik
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