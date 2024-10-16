Сэндвич-круассан с яйцом, форелью и сулугуни: идеальный рецепт для быстрого завтрака

Блюдо идеально подойдет как для утреннего приема пищи, так и для позднего завтрака. При этом приготовление займет не более 15 минут.
Ингредиенты на 2-3 порции:
• Яйца цесарки — 6 шт.
• Сулугуни безлактозный — 200 г
• Сливочное масло — 50 г
• Растительное масло для жарки — 0,5-1 ст. л.
• Круассан — 2-3 шт.
• Форель слабосолёная — несколько ломтиков
• Микрозелень — для подачи
• Соль — по вкусу
• Черный перец свежемолотый — по вкусу
Процесс приготовления:
Шаг 1: Начните с подготовки сыра. Нарежьте сулугуни на 4-6 тонких ломтиков. Это позволит ему быстро расплавиться на сковороде и создать аппетитную тягучесть.
Шаг 2: Разогрейте сковороду на среднем огне. Добавьте сливочное масло и немного растительного, чтобы предотвратить подгорание. Затем аккуратно разбейте яйца в сковороду. Жарьте их до состояния глазуньи, примерно 3-5 минут. Не забудьте посолить и поперчить по вкусу.
Шаг 3: На другой сковороде обжарьте ломтики сулугуни без добавления масла. Он начнёт плавиться и станет золотистым, что придаст блюду особый вкус.
Шаг 4: В это время разрежьте круассаны вдоль, чтобы создать карман для начинки. Вложите по 2 ломтика расплавленного сыра в каждый круассан.
Шаг 5: Завершите приготовление, выложив по 2 или 3 яйца на сыр. Сверху разместите ломтики слабосолёной форели и добавьте немного микрозелени для свежести. Подавайте сразу же, пока всё горячее и ароматное.
Этот сэндвич-круассан станет отличным началом дня, благодаря сочетанию нежного сыра, насыщенного вкуса яиц и деликатной форели. Пищевая ценность на 100 г составляет 357 ккал, что делает его не только вкусным, но и питательным вариантом завтрака.