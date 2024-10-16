В Москве прошел третий выпуск фестиваля World Fashion Shorts

В Москве завершился третий выпуск фестиваля коротких фильмов о моде World Fashion Shorts. Событие стало неотъемлемой частью Московской недели моды.



В этом году фестиваль впервые провел конкурс, в результате которого международный экспертный совет отобрал 40 фильмов, ставших основой для уникальных видеопотоков, представленных в мультимедийной инсталляции в центре дизайна Artplay. Дополнительно 27 фильмов были предоставлены фестивалями-партнерами, среди которых Cinettica Fashion Art Film Festival (Германия – Мексика – США), Buenos Aires – Maiami International Fashion Film Festival (Аргентина – США), Manila International Fashion Film Festival (Филиппины) и Brazil Immersive Fashion Week (Бразилия).

На фестивале зрители смогли увидеть 67 коротких и ярких fashion-фильмов, представленных в захватывающем шоу-формате. Эффектная подача фильмов происходила одновременно на восьми экранах, создавая уникальную атмосферу, где звук плавно переходил с одного экрана на другой. Каждый видеопоток имел свою уникальную тему, раскрывающую моду через призму городского пейзажа, природных ландшафтов, национальных традиций и мифов, а также эмоциональных переживаний и отношений человека с собственным телом.

World Fashion Shorts стал настоящей лабораторией для креативных умов – местом встречи режиссеров и дизайнеров, где пересекаются различные виды искусства. Динамичный мастер-класс "Как снять короткий fashion-фильм в городе" провел Dfaniks — режиссер и основатель Cinettica Fashion Art Festival. Он поделился принципами работы над модными роликами в городской среде с использованием мобильных технологий. Bench Bello, мультимедийный художник и основатель Manila International Fashion Film Festival, также провел мастер-класс, в котором раскрыл ключевые особенности создания fashion-фильмов. Эти мероприятия привлекли студентов творческих вузов и профессионалов креативных индустрий, а мультимедийная инсталляция была доступна для широкой публики.

Третий выпуск фестиваля стал важным шагом в реализации стратегической задачи проекта – расширения сотрудничества с фестивалями fashion-фильмов по всему миру и создания глобальной сети, способствующей обмену фильмами и опытом. Фестивали-партнеры уже проявили интерес к нескольким конкурсным работам и выразили желание показать их своей аудитории.

На World Fashion Shorts не предусмотрены призы, поскольку главным бонусом для участников становится возможность дальнейшего фестивального путешествия лучших фильмов. Эксперты единодушно отметили аргентинский фильм Paraiso ("Рай") – глубокую и поэтичную притчу, использующую моду как инструмент для размышлений о природе человеческого существования, старении, смерти и бессмертии. Этот фильм стал символом того, как мода может служить не только эстетическим, но и философским выражением.