Сложный тест: угадай советский фильм о спорте по одному кадру

ТЕСТ по фильму "Служебный роман": справятся только киноманы

Лирическая трагикомедия Эльдара Рязанова "Служебный роман" вышла на экраны в 1978 году. Кажется, что с тех пор мы выучили этот фильм наизусть. Но так ли это? Давайте проверим при помощи теста! 1.