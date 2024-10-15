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Вторник 15 октября

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Сложный тест: угадай советский фильм о спорте по одному кадру

Сложный тест: угадай советский фильм о спорте по одному кадру
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Физическая культура и спорт играли ключевую роль в жизни советского общества. Государство активно поддерживало эту сферу, пропагандируя занятия спортом через различные каналы – от плакатов до телевидения и печатных изданий.

Советское кино также не оставалось в стороне, создавая множество фильмов, посвященных спорту. Предлагаем вам проверить свои знания о советских картинах на данную тему.

Шоу-бизнес в Telegram

15 октября 2024, 15:17
Фото: Freepik
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ТЕСТ по фильму "Служебный роман": справятся только киноманы

ТЕСТ по фильму "Служебный роман": справятся только киноманы
Лирическая трагикомедия Эльдара Рязанова "Служебный роман" вышла на экраны в 1978 году. Кажется, что с тех пор мы выучили этот фильм наизусть. Но так ли это? Давайте проверим при помощи теста! 1.

Тест: угадай советский фильм с Любовью Полищук по одному кадру

Тест: угадай советский фильм с Любовью Полищук по одному кадру
Любовь Полищук – одна из самых ярких актрис советского кино, оставившая неизгладимый след в отечественной культуре. Артистка быстро завоевала популярность благодаря своему таланту и харизме. Карьера Полищук охватывает множество жанров, от комедий до драматических картин.

90 лет назад родился Савелий Крамаров: вспоминаем лучшие роли советского артиста

90 лет назад родился Савелий Крамаров: вспоминаем лучшие роли советского артиста
13 октября 1934 года родился выдающийся киноактер, заслуженный артист РСФСР Савелий Крамаров. Сегодня вспомним самые яркие роли артиста, которые навсегда останутся в памяти поклонников. Дьяк Феофан — "Иван Васильевич меняет профессию" Фильм "Иван Васильевич меняет профессию" стал настоящим феноменом, собрав более 60 миллионов зрителей и заняв 17-е место по посещаемости в истории советского проката.

Тест: угадай известный советский фильм по кадру в цирке

Тест: угадай известный советский фильм по кадру в цирке
Яркие афиши, клоуны, акробаты, иллюзионисты – все это волшебный мир цирка. А что если мы перенесем этот дух зрелищности в советского кино? Предлагаем вам испытать свои знания в уникальном тесте, где по одному кадру нужно будет угадать, из какого советского фильма он взят.

Хью Джекману – 56: вспоминаем лучшие фильмы с участием популярного актера

Хью Джекману – 56: вспоминаем лучшие фильмы с участием популярного актера
Сегодня 56-летие отмечает любимец публики – Хью Джекман. В фильмографии актера уже более 80 проектов, а среди полученных наград – "Золотой глобус", "Сатурн", "Тони", "Эмми" и "Грэмми". Рассмотрим главные картины, которые стали знаковыми в карьере этого выдающегося актера.

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