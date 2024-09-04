Воссоединившаяся с мужем и детьми Тодоренко решилась на отчаянный поступок

Регина Тодоренко удивила поклонников неожиданным решением.

Лето нынешнего года Регина Тодоренко провела вдали от своего мужа Влада Топалова и сыновей. Она участвовала в съемках в Китае. Под конец командировки семья воссоединилась.

Сейчас Регина уже вернулась в Москву, но начала сентябрь нестандартно для родителя. Дело в том, что она решила не отдавать старшего сына, которому исполнилось 5 лет, в детский сад. Телеведущая посчитала, что Мише достаточно кружков и секций, которые он посещает.

Телеведущая, несмотря на наличие двух сыновей дома, продолжает работать. Тодоренко никогда и не была в декрете. После рождения второго сына она вернулась к работе через полтора месяца. Звездная мама не стала спихивать ребенка на бабушек и нянь, а брала малыша с собой. В перерывах между съемками кормила и ухаживала за ним.

Однако накопленный стресс дает о себе знать. Так, Регина решилась на отчаянный поступок. Посетив салон красоты, где теледива планировала укоротить кончики, она из длинных волос сделала каре.

Своим смелым экспериментом звезда поделилась в соцсетях. Подписчики тут же отреагировали на преображение, поддержав Тодоренко и написав, что так она стала выглядеть гораздо моложе и стильней.

Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов поженились в начале июля 2019 года в Италии. Сейчас они воспитывают двух сыновей Михаила и Мирослава.