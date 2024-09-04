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Среда 4 сентября

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Звезда "Евровидения" скоропостижно скончалась после долгой борьбы с раком

Звезда "Евровидения" скоропостижно скончалась после долгой борьбы с раком
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Мир музыки понес серьезную утрату. На 75-м году жизни скончался Карл Йоран Фристорп – шведский музыкант, певец и автор песен, известный как участник "Евровидения".

Уход артиста стал горькой вестью для поклонников и коллег по музыкальному цеху, ведь Фристорп оставил значимый след в шведской и международной музыкальной культуре.

Йоран Фристорп родился в 1948 году и с ранних лет проявлял интерес к музыке. После окончания Музыкальной академии Гётеборга он начал свою карьеру в поп-музыке, выступая в различных коллективах. Однако настоящая популярность пришла к нему в 1973 году, когда он стал участником группы Malta. С песней "Sommarn som aldrig säger nej" они выиграли Melodifestivalen, что дало возможность представить Швецию на конкурсе "Евровидение" в Люксембурге. Выступление стало успешным: группа заняла пятое место, что для того времени было значительным достижением.

После "Евровидения" карьера Фристорпа продолжала развиваться. Он сотрудничал с голландской прогрессив-группой Ekseption во время их немецкого тура в 1974-1975 годах, что позволило ему расширить свои музыкальные горизонты и познакомиться с новыми стилями. В дальнейшем Йоран начал сольную карьеру и выпустил несколько альбомов, последний из которых вышел в 2018 году. Его музыка оставалась актуальной и востребованной, а тексты песен продолжали затрагивать важные темы.

К сожалению, последние годы жизни артиста были омрачены болезнью. Как сообщают источники, Фристорп долгое время жил с раком печени, не подозревая о своей болезни. Диагноз был поставлен лишь в 2020 году, что стало большим ударом для него и его близких. Несмотря на это, Йоран продолжал заниматься музыкой и делиться своим талантом с миром.

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4 сентября 2024, 12:37
Фото: Freepik
Российская Газета✓ Надежный источник

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