Решетова вышла в свет после скандала с бывшим мужем Алсу и произвела фурор

Анастасия Решетова продолжает удерживать внимание публики. Модель появилась на светском мероприятии в Казани в элегантном белом платье.



После недавнего скандала, который заставил модель уйти в тень, она решила не прятаться и показать, что готова к новым свершениям. Лето для Решетовой прошло в путешествиях за границей, где она делилась яркими моментами из жизни с подписчиками в социальных сетях. Теперь, вернувшись в Россию, она с удовольствием принимает участие в светских событиях.

На открытии выставки известного скульптора Анастасия пришла не одна: она взяла с собой своего сына Ратмира, чтобы показать ему красоты Казани. В последующие дни модель была замечена на вечеринке канала ТНТ, приуроченной к окончанию лета, а затем на премьере сериала "Комбинация", который рассказывает о создании одноименной группы.

На показ первой серии Решетова выбрала эффектное белое платье, которое подчеркнуло ее фигуру. Образ она завершила черным жакетом и высокими сапогами, что добавило нотку стиля и уверенности. Перед камерами модель позировала с легкостью, демонстрируя всем, что скандал остался позади. Ее настроение было приподнятым, а улыбка не сходила с лица.

Среди гостей премьеры также был стилист Алеко Надирян, который ранее часто работал с Ксенией Бородиной. Этот факт добавил интриги к событию, ведь многие начали обсуждать возможные изменения в жизни телеведущей. Решетова же, похоже, не обращала внимания на сплетни и сосредоточилась на своих планах на будущее.