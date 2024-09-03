Сбежавшая Пугачева даже детей не пожалела: психологи бьют тревогу

Алла Пугачева не бережет психику детей, по мнению специалистов и поклонников.

С началом учебного года родители спешат вернуться из отпусков, чтобы их отпрыски смогли начать процесс обучения одновременно со всеми одноклассниками. Однако это не касается сбежавшей из России Аллы Пугачевой. Она отмечала День знаний в Юрмале. Ее с дочерью Лизой и сыном Гарри заметили в одном из ресторанов курортного городка Латвии.

Примадонна перебралась в Прибалтику на лето, потому что ей не подходит жаркий климат Кипра, в котором она жила до этого. Но с наступлением осени певица должна была вернуться в Израиль, где ее дети учатся в одной из престижных школ. В ближайшем окружении певицы сообщили журналистам, что исполнительница хита "Айсберг" пока не намерена переезжать обратно на Землю обетованную и проведет весь первый осенний месяц в Юрмале.