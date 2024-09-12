Скончался тележурналист Николай Сванидзе

Николай Сванидзе в последние два года тяжело болел.



Накануне покинул этот мир один из самых известных журналистов страны Николай Сванидзе. На момент смерти ему исполнилось 69 лет. Тело ведущего обнаружили в его квартире.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева сообщила журналистам, что не так давно знаменитость разбил инсульт, и он так и не смог после него восстановиться.

Также стало известно, что Сванидзе на протяжении последних двух лет периодически болел пневмонией. В начале прошлого года он был госпитализирован с отеком легких. Тогда, несмотря на сатурацию в районе 80, медикам удалось сохранить жизнь журналисту.

В этом году телеведущий заболел коронавирусом. Это случилось в марте, после чего началось осложнение в виде серьезной пневмонии. Последние полгода журналист себя плохо чувствовал. Он жаловался на шум в ушах, слабость и головокружение, проблемы с давлением, одышку и тошноту.

Помимо этого, у Сванидзе был еще ряд других сопутствующих заболеваний, что и спровоцировало его преждевременный уход.

По данным СМИ, накануне вечером у Сванидзе начался сильный приступ кашля, супруга приняла решение вызвать скорую помощь. Однако прибывшим медикам осталось только диагностировать смерть знаменитости.

С начала 90-х Николай работал ведущим на российском телевидении. Он был ведущим популярных программ, в числе которых "Подробности" и "Зеркало". У Николая Сванидзе остались вдова Марина Жукова, с которой познакомился в 1983 году и сын Андрей. Молодой человек уже женат и подарил родителям внучку Марианну.