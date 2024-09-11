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Среда 11 сентября

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Якубович не сдержал слез и произнес душераздирающую речь на прощании с Масляковым

Якубович не сдержал слез и произнес душераздирающую речь на прощании с Масляковым
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Сегодня в Москве состоялось прощание с выдающимся телеведущим и культурным деятелем Александром Васильевичем Масляковым. Этот день стал настоящим событием для всех, кто ценил его вклад в отечественное телевидение и юмор.

Масляков ушел из жизни 8 сентября после долгой болезни, оставив после себя богатое наследие и множество воспоминаний. На церемонии собрались родные, близкие, коллеги и поклонники, для которых Масляков стал символом целой эпохи.

Его 58-летняя карьера в КВН сделала его не только известным, но и любимым человеком для миллионов зрителей. В день его смерти социальные сети заполнились трогательными постами от кавээнщиков и зрителей, которые делились воспоминаниями о лучших моментах игры, о том, как Масляков вдохновлял их и дарил радость.

Леонид Якубович, близкий друг и коллега Маслякова, не смог сдержать слез на прощании. Его слова были полны горечи утраты и восхищения: "Мы были знакомы 57 лет… 57 лет назад я впервые увидел его…". Он подчеркнул, что за все эти годы Масляков остался неизменным, несмотря на жизненные трудности. "Наверняка он переживал разные моменты, но всегда умел дарить улыбку всей стране", — отметил Якубович.

Он также добавил, что настоящая сила человека заключается в умении сохранять хорошее настроение и радость даже в сложные времена. "Люди уходят, но остаются те, кто живет в нашем сердце. Вот он из таких", — сказал Леонид. Эти слова стали отражением глубокой печали и уважения к человеку, который оставил незабываемый след в истории телевидения.

Прощание с Александром Масляковым стало не только моментом скорби, но и праздником его жизни. Люди пришли, чтобы почтить память великого мастера, который сумел объединить поколения и подарить им смех и радость.

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11 сентября 2024, 16:06
Леонид Якубович. Фото: Феликс Грозданов
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