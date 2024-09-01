Топ бесполезных косметологических процедур: мнение профессионала

Нам часто повторяют, как важно для поддержания красоты и молодости посещать хотя бы раз-два в месяц косметолога. И многие из нас уверены, что если вы попали в салон или клинику красоты, то все процедуры как раз и нацелены на то, чтобы затормозить ход времени и сделать нас еще привлекательнее. Реальность же такова, что некоторые из них либо вообще не оказывают никакого эффекта, либо их результат крайне кратковременный и незначительный. Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова составила топ 8 из них.



1. Ультразвуковая чистка лица. Громкие заявления о детоксикации и глубоком очищении – не более чем маркетинговый ход. Ультразвук лишь слегка разогревает и пульсирует кожу, не давая реального эффекта очищения. Результат процедуры практически незаметен.



2. Механическая чистка пор. А вот эта процедура, несмотря на ее популярность и распространенность, может нанести больше вреда, чем пользы. Агрессивное вытягивание комедонов приводит к травмированию кожи, воспалению и образованию рубцов.

3. Все виды массажа лица. Несмотря на расхожее мнение, массаж не оказывает долгосрочного влияния на качество кожи. Кратковременный эффект освежения быстро проходит, не затрагивая глубинных процессов в эпидермисе. Прибегать к массажу стоит, если вам просто нравится тактильный контакт.

4. Безыгольная мезотерапия. Эта процедура с помощью специальных аппаратов обещает доставить в кожу полезные вещества, но на самом деле их проникновение крайне поверхностное и неглубокое.

5. Нитевой лифтинг. Популярная процедура, результаты которой заметны практически сразу. Однако в случае с возрастной кожей эффект длится не так долго, как хотелось бы. А по стоимости нитевой лифтинг практически сравним с пластикой. Разумной альтернативой может стать, к примеру, эндоскопический лифтинг лба.

6. Процедуры по лечению целлюлита. Все обвертывания, массажи и аппаратные воздействия на участки с "апельсиновой коркой" не способны устранить целлюлит. Они могут лишь временно улучшить внешний вид кожи.

7. Процедуры для похудения. Это же касается и многочисленных процедур по похудению. Многие верят в чудодейственные косметологические манипуляции, якобы способные мгновенно избавить от лишнего веса. Однако ни одна такая процедура не может дать долгосрочный результат в борьбе с лишними килограммами. В лучшем случае они временно выведут лишнюю жидкость, которая вскоре вернется. Поэтому лучше соглашаться только на комплексные курсы в сочетании со спортом и правильным питанием.

8. Химический пилинг. Эта процедура довольно сильно травмирует эпидермис и может приводить к нежелательным последствиям в виде рубцов и неровностей. При этом омолаживающий эффект не столь существенен, как предполагалось ранее. Более безопасной альтернативой являются поверхностные пилинги, которые не такие травматичные, но столь же эффективные в очищении кожи.