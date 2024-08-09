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Пятница 9 августа

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Галкин* похвастался успехом в Европе – но есть одно "но"

Галкин* похвастался успехом в Европе – но есть одно "но"
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Сбежавший из России юморист Максим Галкин* сообщил поклонникам радостную новость.

Последние 2,5 года Максим Галкин* выступает исключительно для зарубежной публики. Он регулярно дает концерты жителям некоторых азиатских стран и Европы. Его график расписан на месяцы вперед, о чем свидетельствуют данные на его официальном сайте и в его блоге.

Например, недавно Максим Галкин* похвастался успехом: все билеты на ближайшие пять концертов были раскуплены. Правда, есть одно "но"— все эти выступления состоятся в Латвии, где он в последнее время находится вместе со своей женой, певицей Аллой Пугачевой.

Кроме того, Максим Галкин* готовится к концертам в других европейских городах – Вене и Амстердаме. Эти выступления запланированы на осень 2024 года. После этого 48-летний юморист отправится в Америку, где его, согласно данным о проданных билетах, также ждут.

Напомним, недавно Максим Галкин* появился с супругой на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале. Артист стал не просто гостем, а одним из участников мероприятия. Алла Пугачева же отсиживалась в зрительном зале, хотя позже намекнула на возвращение на сцену. Подробнее об этом рассказывали "Дни.ру".

* Максим Галкин внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Телеграм канал

9 августа 2024, 17:28
Максим Галкин (иноагент). Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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Фоторепортаж

Кто из звезд не служил в армии: Галкин*, Киркоров, Шаляпин

Фото: City News Moskva / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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