"Ты сволочь и хамка!": Алла Пугачева отчитала упершуюся Катю Семенову

Катя Семенова дважды участвовал в "Рождественских встречах" Аллы Пугачевой, была вхожа к ней в дом. Об отношения к Примадонне сегодня ее коллега по сцене откровенно рассказала корреспонденту "Дни.ру".

"Мы познакомились с Аллой Борисовой очень много лет назад, – говорит Катя Семенова. – Это случилось во время записи ее песни "Расскажите, птицы" в Первом тон-ателье (1983 год – Прим. ред.). И потом много раз пересекались, хотя и не буду врать, что у нас был какая-то дружба. Она не была ни моим покровителем, ни моим уничтожителем – просто неплохо ко мне относилась. И дома я у нее бывала. Пугачева хорошо готовит, она очень гостеприимная. Я, например, очень люблю рыбные котлеты, и Алла Борисовна, узнав про этом, стала мне тут же их жарить".

Катя Семенова всегда соблюдала субординацию и называла Аллу Пугачеву исключительно по имени-отчеству и на "Вы". Даже когда сидела на истринской даче Примадонны с ней за одним столом. "Пугачева тогда просила всех гостей, даже молодежь, называть ее на "Ты", – вспоминает Семенова. – Мне это было непонятно. И тогда она меня стала упрекать: "Катя, все меня зовут Аллой и на "Ты", а ты – "Алла Борисовна" и на "Вы". Хотя мы с тобой тут больше всех знакомы. Я ответила: "Алла Борисовна, годы идут. а разница в возрасте (12 лет – Прим. ред.) у нас не сокращается". Пугачева мне в шутку бросила: "Ты сволочь и хамка!"

Катя подчеркивает, что как бы сегодня она не относилась к Примадонне, она никогда не позволит себе назвать ее пренебрежительно "Алкой". Хотя отношение, конечно, за эти годы изменилось. "Я плохо оцениваю то, что она говорит сегодня, – Ведь для 90 процентов населения страны она была рулевым. И получается, что все эти годы нас обманывала – и в песнях, и в словах. Ладно бы просто уехала туда, где ей лучше, спокойнее и легче стыдиться своей страны – на здоровье. Но ведь она позволяет себе страшные вещи".

Семенова пытается понять природы этого. "У многих людей происходит перелом сознания от своей значимости, величия, – размышляет Катя. – И Пугачева почему-то решила, что любое ее слово оттуда будет восприниматься тут как истина и приказ к действию. Думала, что народ за ней пойдет. Но это же смешно!"

У Аллы Пугачевой в России был любимый модельер Игорь Гуляев. Он создал ей неповторимый стиль. А кто одевает Катю Семенову? Рассказала она и про это. "В прошлом года на фестивале "На семи холмах" в Кирове мне принесли письмо от владелицы швейной фабрики TANITA Татьяны Журавлевой, – радуется артистка. – Она приглашала меня к ним на производству и в магазины. Так мы познакомились, и я в итоге уезжала в Москву с огромным мешком красивых вещей. Весь год мы общались, и уже в этом году в нарядах я и на красной дорожке церемонии открытия, и на выездном концерте, и работаю на закрытии в ее костюме-тройке".