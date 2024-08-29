Устроившая скандальную вечеринку Настя Ивлеева попала в долговую яму

Анастасия Ивлеева до сих пор расхлебывает последствия "голой вечеринки".

Скандальная вечеринка, организатором которой выступила блогер и телеведущая Настя Ивлеева, прошла в ночь с 20 на 21 декабря 2023 года в московском клубе "Мутабор" и вызвала широкий общественный резонанс после публикации фотографий с мероприятия в Сети.

Это событие спровоцировало массовую волну осуждения, и все артисты, побывавшие там, подверглись нападкам со стороны общественности. Тогда многие из них, в том числе и самопровозглашенный король отечественной эстрады Филипп Киркоров, оказались буквально в опале. Со временем эта история стала забываться и знаменитости начали постепенно возвращаться к своим привычным амплуа, сняв "извинительные водолазки".

Однако жизнь самой Насти Ивлеевой перевернулась на 180 градусов. Ее практически не видно в медиапространстве, она большую часть времени проводит дома, лишь изредка путешествуя по России. После вечеринки у блогерши начались проблемы с налоговой, рекламные контракты с ней были разорваны, а теперь стало известно, что Ивлеева и вовсе попала в долговую яму.

Дело в том, что Настя должна была появиться в одной из главных ролей нового сериала. Ее утвердили, заключили договор и даже выплатили аванс. Но после известных событий Ивлеева не смогла выполнить условия контракта, поэтому на ее место пришлось найти другую актрису. Аванс экс-ведущая "Орла и решки" так и не вернула, и кинокомпания требует его обратно, но уже с процентами. Общая сумма составляет 4 миллиона 699 тысяч 100 рублей.

Таким образом, не только проблемы с налоговой и общее порицание стало наказанием для знаменитости – теперь ей придется выплачивать очередной долг.