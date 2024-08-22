Названа баснословная цена свадебного платья невестки Наташи Королевой

Свадьба единственного сына Наташи Королевой с его избранницей Мелиссой Фокс вызвала бурные обсуждения в мире шоу-бизнеса. Это событие стало настоящим праздником любви и красоты, которое прошло в Санкт-Петербурге.



Молодые расписались в главном ЗАГСе города на Английской набережной, и их торжество привлекло внимание не только близких и друзей, но и многочисленных поклонников. На церемонии Мелисса появилась в белоснежном платье, которое идеально подчеркивало все достоинства ее фигуры.

По данным издания "Prozvezd", свадебный наряд был изготовлен по индивидуальному заказу. Автором платья стала известная дизайнер Аника Керимова, чьи творения уже носили такие знаменитости, как певица Азиза, супруга Павла Прилучного Зепюр Брутян и писательница Лена Ленина.

Аника рассказала о том, как проходила работа над платьем. "Мелисса изначально планировала лаконичную классику, – отметила она. – Она не захотела ничего помпезного: ни страз, ни перьев, ни драгоценных камней. Мы учли все ее пожелания и создали классическое свадебное платье из натурального шелка и органзы". Дизайнер подчеркнула, что платье смотрелось на Мелиссе просто роскошно. "Она настоящая красавица!", — заявила эксперт.

Керимова также поделилась своими впечатлениями о паре. "Я рада за них, – сказала она. – Архип и Мелисса любят друг друга: это видно невооруженным взглядом. Такие взаимоотношения в паре редко можно увидеть. Их отношения – это именно про чувства. Мелисса – очень искренняя, добрая и отзывчивая девушка. Думаю, что Архипу с ней очень повезло".

Что касается цены свадебного платья, то оно обошлось Мелиссе в полмиллиона рублей. "Ручная работа, натуральные материалы, – продолжила Керимова. – Только шелка ушло более двадцати метров". Это подчеркивает высокое качество и индивидуальный подход к созданию наряда.