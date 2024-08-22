Названа баснословная цена свадебного платья невестки Наташи Королевой

Лещенко смертельно болен Тесты Шаляпин раскрыл секрет Волочковой Игры Сонник

Топ новостей недели

Оторвался тромб: люди несут цветы и свечи к скоропостижно умершему ЛазаревуОторвался тромб: люди несут цветы и свечи к скоропостижно умершему Лазареву Россияне скорбят: стало известно о смерти КончаловскогоРоссияне скорбят: стало известно о смерти Кончаловского Со святыми упокой: как выглядит могила Веры Глаголевой в седьмую годовщину смертиСо святыми упокой: как выглядит могила Веры Глаголевой в седьмую годовщину смерти Всплыла жестокая правда: вот почему дочь Долиной не вмешалась в аферу с квартиройВсплыла жестокая правда: вот почему дочь Долиной не вмешалась в аферу с квартирой

Лента новостей

Четверг 22 августа

14:34Названа баснословная цена свадебного платья невестки Наташи Королевой 14:17Дизайн своей станции метро можно создать на форуме-фестивале "Москва 2030" 14:13Звезда "Кадетства" Владимир Стеклов борется с раком 12:59Тест: угадай знаменитых актеров по фото их детей 12:42Эксперт: Программа "Миллион призов" помогает развитию предпринимательства 12:25Какие мероприятия проходят в Москве в День Государственного флага 11:11Дава воссоединился с возлюбленной: он снова счастлив 10:43Названа дата ожидаемого возвращения Валерия Меладзе в Россию 10:30"Я лох года": поверившая мошенникам Кудрявцева лишилась денег 09:5892-летнему отцу Филиппа Киркорова грозит тюрьма 09:28Вступившая в новые отношения Бородина откровенно заговорила об измене 09:02"У нас девочка": в семье Костюшкиных долгожданное пополнение 08:26Галкин* жестко отомстил оскорбившему его россиянину 06:29Как бывший муж повлиял на разрыв взаимоотношений Штурм с 20-летним сыном 03:32Дженнифер Лопес официально подала на развод с Беном Аффлеком 00:24Дом Пугачевой в деревне Грязь превратится в Диснейленд 22:14"Ты что, озверел?!": Семенович поставила на колени провинившегося мужика 21:00Тест: проверь свои знания о лучших ролях Иннокентия Смоктуновского 18:54Бросившая детей Тодоренко взвыла за границей: Испытания не заканчиваются 17:50"Ты же меня не отравишь?": Волочкова совершила ошибку по отношению к Киркорову 17:01"Даже не попытался извиниться": Бородина пнула женившегося на любовнице Омарова 15:56Потерял 33 миллиона: у женившегося в третий раз Харламова серьезные проблемы 14:42Пошел по стопам матери: сын Королевой круто изменил свою жизнь 14:05Муж Седоковой публично унизил ее в соцсети 13:13Тест: как хорошо вы знаете роли Андрея Мягкова 13:07Москвичам напомнили, что заявки на бумажные бюллетени подаются до 2 сентября 12:40Дайнеко откровенно рассказала о тяжелой утрате: Никогда так не страдала 12:38Обманутая мошенниками Долина пошла крайние меры 12:32"От животика я избавлюсь": раздобревший 66-летний Салтыков нашел чудесную диету 11:4014-летняя дочь Веры Брежневой встречается со взрослым мужчиной 09:43Шаляпин раскрыл главный секрет Волочковой: она замужем 09:27Раскованная Алсу поразила россиян откровенным видом на фоне развода с Абрамовым 08:31Примадонна серьезно больна: до чего Галкин* довел Пугачеву в эмиграции 06:02Ляйсан Утяшева оказалась замешана в "дурнопахнущей" истории 03:55Собянин сообщил о пресечении попытки пролета к Москве еще одного БПЛА 03:09Поклонники раскрыли секрет "вечной молодости" Пугачевой за 100 рублей 00:16"Живет в мире иллюзий": жену Миронова обвинили во лжи 23:06Монолитные работы на станции "Вавиловская" Троицкой линии метро завершены на 80% 22:30Количество площадок для бесплатных спортивных тренировок в Москве утроилось 21:34"Знала, на что подписалась": Бородина ответила на вопрос о расставании с Сердюковым 19:09В долгах как в шелках: экс-муж Пелагеи поплатился за слезы маленькой дочери 18:22Оказавшаяся на больничной койке сестра Жанны Фриске почувствовала себя брошенной 17:49Оторвался тромб после допроса: люди несут цветы и свечи к умершей Утяшевой 17:37Для участников "Московского долголетия" запущен новый экскурсионный маршрут 17:14"Миллион призов" знакомит москвичей с благотворительными фондами – эксперт 16:55Женившийся на любовнице бывший муж Бородиной предъявил новорожденного ребенка 16:25Миллион рублей разыграют в финале чемпионата Москвы по "Камень, ножницы, бумага" 16:05"Будет по-новому": Семенович пошла по стопам сменившей профессию Бородиной 15:32Москвичи определят необходимость закона о безнадзорных животных 15:24В "Авиапарке" заработала интерактивная студия "Мой район" для детей
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Названа баснословная цена свадебного платья невестки Наташи Королевой

Названа баснословная цена свадебного платья невестки Наташи Королевой
154

Свадьба единственного сына Наташи Королевой с его избранницей Мелиссой Фокс вызвала бурные обсуждения в мире шоу-бизнеса. Это событие стало настоящим праздником любви и красоты, которое прошло в Санкт-Петербурге.

Молодые расписались в главном ЗАГСе города на Английской набережной, и их торжество привлекло внимание не только близких и друзей, но и многочисленных поклонников. На церемонии Мелисса появилась в белоснежном платье, которое идеально подчеркивало все достоинства ее фигуры.

По данным издания "Prozvezd", свадебный наряд был изготовлен по индивидуальному заказу. Автором платья стала известная дизайнер Аника Керимова, чьи творения уже носили такие знаменитости, как певица Азиза, супруга Павла Прилучного Зепюр Брутян и писательница Лена Ленина.

Аника рассказала о том, как проходила работа над платьем. "Мелисса изначально планировала лаконичную классику, – отметила она. – Она не захотела ничего помпезного: ни страз, ни перьев, ни драгоценных камней. Мы учли все ее пожелания и создали классическое свадебное платье из натурального шелка и органзы". Дизайнер подчеркнула, что платье смотрелось на Мелиссе просто роскошно. "Она настоящая красавица!", — заявила эксперт.

Наташа Королева. Фото: Феликс Грозданов

Керимова также поделилась своими впечатлениями о паре. "Я рада за них, – сказала она. – Архип и Мелисса любят друг друга: это видно невооруженным взглядом. Такие взаимоотношения в паре редко можно увидеть. Их отношения – это именно про чувства. Мелисса – очень искренняя, добрая и отзывчивая девушка. Думаю, что Архипу с ней очень повезло".

Что касается цены свадебного платья, то оно обошлось Мелиссе в полмиллиона рублей. "Ручная работа, натуральные материалы, – продолжила Керимова. – Только шелка ушло более двадцати метров". Это подчеркивает высокое качество и индивидуальный подход к созданию наряда.

Телеграм канал

22 августа 2024, 14:34
Наташа Королева. Фото: Феликс Грозданов
Prozvezd✓ Надежный источник

Фоторепортаж

32 года со дня свадьбы: первые искры любви Игоря Николаева и Наташи Королевой

Игорь Николаев. Фото: Anton Belitsky / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Кадр Youtube / @novaya-volna
Фото: соцсети / @koroleva__star

По теме

Подхватившую инфекцию Наташу Королеву экстренно госпитализировали

Пошел по стопам матери: сын Королевой круто изменил свою жизнь
Наталья Владимировна Королева (Порывай)

Наталья Владимировна Королева (Порывай) певица, актриса, TV-ведущая

Звезда "Кадетства" Владимир Стеклов борется с раком

Звезда "Кадетства" Владимир Стеклов борется с раком
Владимир Стеклов столкнулся с серьезным заболеванием. Народный артист России Владимир Стеклов на протяжении нескольких месяцев борется с раком: у него обнаружили меланому кожи головы.

Тест: угадай знаменитых актеров по фото их детей

Тест: угадай знаменитых актеров по фото их детей
Попробуй узнать по снимку, кто является родителем этих знаменитостей. Они пошли по стопам своих родителей и стали продолжателями семейной династии.

Дава воссоединился с возлюбленной: он снова счастлив

Дава воссоединился с возлюбленной: он снова счастлив
Давид Манукян решился на серьезный шаг. Российский блогер и рэп-исполнитель Дава, а по совместительству бывший парень Ольги Бузовой, похоже, решил остепениться.

Названа дата ожидаемого возвращения Валерия Меладзе в Россию

Названа дата ожидаемого возвращения Валерия Меладзе в Россию
Валерий Меладзе может вернуться на российскую сцену в июне 2025 года. Как сообщает источник из окружения артиста, он планирует устроить юбилейный тур в честь своего 60-летия. Это событие вызывает большой интерес среди поклонников, которые с нетерпением ждут возможности вновь увидеть своего кумира на сцене.

"Я лох года": поверившая мошенникам Кудрявцева лишилась денег

"Я лох года": поверившая мошенникам Кудрявцева лишилась денег
Деньги Леры Кудрявцевой оказались в руках злоумышленников. С появлением новых технологий жизнь мошенников стала существенно легче, чего не скажешь о простых гражданах.

Выбор читателей

20/08ВтрОторвался тромб после допроса: люди несут цветы и свечи к умершей Утяшевой 20/08Втр"Знала, на что подписалась": Бородина ответила на вопрос о расставании с Сердюковым 21/08Срд"Живет в мире иллюзий": жену Миронова обвинили во лжи 21/08СрдПошел по стопам матери: сын Королевой круто изменил свою жизнь 20/08ВтрВ долгах как в шелках: экс-муж Пелагеи поплатился за слезы маленькой дочери 21/08СрдПримадонна серьезно больна: до чего Галкин* довел Пугачеву в эмиграции