Муж Седоковой публично унизил ее в соцсети

Анна Седокова не скрывала сложности во взаимоотношениях с супругом.

В феврале 2024 года Анна Седокова объявила о своем расставании с мужем-баскетболистом Тиммой Янисом. Певица заверила, что на этот раз отношения между ними закончились окончательно и возобновлять их она не намерена.

Но, несмотря на это, Янис продолжал одаривать супругу комплиментами, а однажды даже опубликовал ее фото и подписал его "Моя королева". В апреле артистка поделилась видео, на котором обнимала мужа. Поклонники сделали вывод, что пара воссоединилась. После этого слухи о разводе еще не раз появлялись в Сети, их провоцировали сами знаменитости.

Недавно исполнительница сообщила, что все же решилась на разрыв. Однако после в ее блоге появились фото, где якобы собравшиеся разводиться муж и жена держатся за руки. Аня тогда написала, что действительно планировала расставание, но "что-то пошло не так". Значит, решили поклонники, развод опять откладывается.

Но теперь, считают фанаты, пути назад, скорее всего не будет. Тимма публично унизил супругу в соцсети, обвинив ее в меркантильности. Спортсмен намекнул на окончательный разрыв и сопроводил публикацию одной из песен Седоковой. Янис добавил, что не верит своей второй половине и заявил, что сдался, поскольку для Ани любовь оказалась не так важна, как деньги.

Напомним, Анна Седокова и латвийский баскетболист Тимма Янис поженились в 2020 году. В начале их отношения складывались неплохо, но позже начали появляться определенные проблемы, которые, по слухам, так и не удалось разрешить.