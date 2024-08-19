Тарасов раскрыл размер ежемесячных трат на Костенко после известия о ее проблемах

Дмитрий Тарасов раскрыл детали своих финансовых расходов на свою жену Анастасию Костенко. В интервью он сообщил, что ежемесячно тратит на нее около 500 тысяч рублей.



Эта сумма включает не только личные нужды модели, но и расходы на детей, продукты и другие необходимые вещи. По словам Тарасова, когда Костенко что-то требуется, она просто пишет ему, и он переводит деньги.

Футболист уверяет, что его близкие ни в чем не нуждаются. Он зарабатывает около двух миллионов рублей в месяц, что, по его мнению, вполне достаточно для комфортной жизни семьи. Кроме того, Тарасов активно занимается благотворительностью и не стесняется делать щедрые подарки.

"Я очень щедрый, могу зайти в детский магазин и купить там что-то на сумму около 50 тысяч рублей", — делится спортсмен. Эта щедрость также проявляется в его подходе к расходам: он не устанавливает конкретную сумму для перевода Костенко, а просто реагирует на ее запросы.

Интересно, что благодаря своей популярности Тарасов иногда может избежать некоторых расходов. Многие компании готовы предоставлять ему услуги по бартеру, что позволяет ему значительно сэкономить. Например, он упомянул о том, как ему удалось снизить затраты на отпуск на Мальдивах благодаря таким предложениям.

Однако стоит отметить, что у Анастасии Костенко есть свои финансовые трудности. Недавно стало известно о блокировке ее счетов налоговой службой из-за долга, превышающего один миллион рублей. Модель назвала это путаницей, с которой она планирует разобраться. Несмотря на эти проблемы, Тарасов продолжает поддерживать жену финансово.