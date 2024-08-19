Тарасов раскрыл размер ежемесячных трат на Костенко после известия о ее проблемах

Гордон назвала истинную причину развода Алсу Тесты Сенсационное заявление дочери Киркорова о матери Игры Сонник

Топ новостей недели

Теперь навсегда в России: молодую и красивую Аллу Пугачеву заметили в центре МосквыТеперь навсегда в России: молодую и красивую Аллу Пугачеву заметили в центре Москвы Теперь все ясно: вот на чем держится брак Петросяна и БрухуновойТеперь все ясно: вот на чем держится брак Петросяна и Брухуновой "Дайте дожить свой век": Кудрявцева молит о спасении от страшной болезни"Дайте дожить свой век": Кудрявцева молит о спасении от страшной болезни Найдено весомое доказательство выздоровления борющейся с раком Кейт МиддлтонНайдено весомое доказательство выздоровления борющейся с раком Кейт Миддлтон

Лента новостей

Понедельник 19 августа

13:26Жесткие условия и строгие требования: вскрылись нелицеприятные данные о Малахове 13:06Кушанашвили решил "добить" поверившую мошенникам Долину 12:2759-летняя Апина расскрыла секрет похудения на 14 кг 12:02Тарасов раскрыл размер ежемесячных трат на Костенко после известия о ее проблемах 11:13Опозорила семью: невестка Валерии шокировала россиян своим внешним видом 10:34Скандальные выходки гостей на свадьбе Харламова и Ковальчук вызвали переполох 10:01 Волочкова похвалилась новым мужиком – сразу упал в ноги 09:20Появилась информация о выходе Ефремова из колонии по УДО к Новому году 08:57Никита Малинин рассказал об отношениях со знаменитым отцом после развода 08:54Опять отменят? 60-летняя Лолита эпатировала публику 06:43Федосеева-Шукшина откровенно рассказала о потере ребенка от скончавшегося мужа 03:12Сделано заявление о появлении Орбакайте в новогоднем "Голубом огоньке" 00:08Сегодня Мэттью Перри могло исполниться 55 лет: вспоминаем трагический путь актера 18:45Бывшая жена разгневала Тома Круза воспоминаниями о провальном браке 16:24Годится в сыновья: что известно о новом молодом любовнике 65-летней Мадонны 13:39Андрей Малахов принципиально отказался от московской прописки 12:06Полная история любви Кейт Миддлтон и принца Уильяма: от знакомства до семейной идиллии 10:12Финансовые трудности и тяжелые испытания: что ждет Брежневу после возвращения в Россию 06:37Милославской предрекли резкие измнения в карьере после расставания с Петровым 03:3451-летняя Хайди Клум откровенно рассказала о влиянии детей на ее третий брак 00:16"Несите платок": Ковальчук сделала эмоциональное заявление после свадьбы с Харламовым 22:08В Москве приведут в порядок 28 домов с кронштейнами под балконами в 2024 году 20:11Новый аудиогид приглашает на увлекательные прогулки по живописным уголкам Москвы 18:10Борющаяся с раком Кейт Миддлтон запретила упоминать в своем присутствии Меган Маркл 16:43Тест для самых внимательных: угадай советский фильм по фрагменту афиши 14:29Почему Анджелина Джоли пошла на радикальные меры и порвала связь с отцом 12:17Не только Долина: кто из звезд шоу-бизнеса пострадал от происков мошенников 10:22Сегодня Олегу Табакову могло исполниться 89 лет: вспоминаем яркую жизнь артиста 06:24Как скинуть 5 лет без хирургического вмешательства 03:13Мир потрясен: найден убийца звезды "Друзей" Мэттью Перри 00:14Как познакомить парня с мамой: 7 дельных советов 22:50Какие соцучреждения можно посетить в рамках форума-фестиваля "Москва 2030" 22:19Пелагея отомстила бывшему мужу за слезы семилетней дочери 21:46Костенко нажила серьезные проблемы после рождения четвертого ребенка 20:15А где Сердюков? У Бородиной случилась истерика на свадьбе 18:55Продюсер назвал сроки возвращения оскандалившейся Глюкозы на сцену после лечения 18:42"Самый лучший в мире": Боня предъявила публике нового партнера 18:1221 год брака: Наталья Штурм развелась с мужем-тираном 18:11На Камчатке завершилась "менделеевская" смена форума "Экосистема. Заповедный край" 17:48Лолита сделала сенсационное заявление о женитьбе Лепса на 18-летней избраннице 17:32"У нас прибавление": объявившая о пополнении в семье Гагарина показала малыша 17:13В народную программу команды Собянина в МГД войдут новые проекты поддержки ДНР 16:46Эксперт по туризму советует посетить площадку "Московского чаепития" 16:16"Пожалеешь еще сто раз": готовящейся к свадьбе Бородиной предрекли скорый конец 15:55Подхватившую инфекцию Наташу Королеву экстренно госпитализировали 15:23Со святыми упокой: как выглядит могила Веры Глаголевой в седьмую годовщину смерти 14:33Фитнес-марафон в выходные в Москве: зумба, барре и стретчинг 14:16ТЕСТ: Вставь пропущенное слово в знаменитую фразу из советского фильма 13:45Первый этап программы реновации завершен в 47 районах Москвы 13:05В Москве построят четыре спорткомплекса общей площадью 22,8 тысячи квадратных метров
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Тарасов раскрыл размер ежемесячных трат на Костенко после известия о ее проблемах

Тарасов раскрыл размер ежемесячных трат на Костенко после известия о ее проблемах
447

Дмитрий Тарасов раскрыл детали своих финансовых расходов на свою жену Анастасию Костенко. В интервью он сообщил, что ежемесячно тратит на нее около 500 тысяч рублей.

Эта сумма включает не только личные нужды модели, но и расходы на детей, продукты и другие необходимые вещи. По словам Тарасова, когда Костенко что-то требуется, она просто пишет ему, и он переводит деньги.

Футболист уверяет, что его близкие ни в чем не нуждаются. Он зарабатывает около двух миллионов рублей в месяц, что, по его мнению, вполне достаточно для комфортной жизни семьи. Кроме того, Тарасов активно занимается благотворительностью и не стесняется делать щедрые подарки.

"Я очень щедрый, могу зайти в детский магазин и купить там что-то на сумму около 50 тысяч рублей", — делится спортсмен. Эта щедрость также проявляется в его подходе к расходам: он не устанавливает конкретную сумму для перевода Костенко, а просто реагирует на ее запросы.

Кадр: YouTube-канал "proПУСК"

Интересно, что благодаря своей популярности Тарасов иногда может избежать некоторых расходов. Многие компании готовы предоставлять ему услуги по бартеру, что позволяет ему значительно сэкономить. Например, он упомянул о том, как ему удалось снизить затраты на отпуск на Мальдивах благодаря таким предложениям.

Однако стоит отметить, что у Анастасии Костенко есть свои финансовые трудности. Недавно стало известно о блокировке ее счетов налоговой службой из-за долга, превышающего один миллион рублей. Модель назвала это путаницей, с которой она планирует разобраться. Несмотря на эти проблемы, Тарасов продолжает поддерживать жену финансово.

Телеграм канал

19 августа 2024, 12:02
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов. Фото: соцсети
Шоу "proПУСК"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Красивая история любви Тарасова и Костенко

Дмитрий Тарасов далеко не сразу после разрыва с Ольгой Бузовой обнародовал Анастасию Костенко.
Футболист ратовал за то, чтобы подробности его частной жизни были не афишированы. Но не получилось.
Спортсмен регулярно выводил избранницу в свет.
Дмитрий и Анастасия радовали глаз фанатов.
В декабре влюбленные отправились на Мальдивы.
Именно там Дмитрий сделал предложение Анастасии.
Влюбленные весело проводили время.
Затем пара отправилась в Дубаи.
В начале января Тарасов и Костенко расписались.
Анастасия оказалась верующей девушкой.
Поэтому уже в конце января Костенко и Тарасов обвенчались.
А затем отправились отмечать в банкетный зал одного из московских отелей.

По теме

Костенко нажила серьезные проблемы после рождения четвертого ребенка

Готовящийся в пятый раз стать отцом Тарасов решился на страшное

Жесткие условия и строгие требования: вскрылись нелицеприятные данные о Малахове

Жесткие условия и строгие требования: вскрылись нелицеприятные данные о Малахове
На российском телевидении массовка играет важную роль в создании атмосферы и поддержании интереса к различным ток-шоу и развлекательным программам. Однако, как показывает практика, такая работа не всегда приносит значительный доход. Участники ток-шоу "Малахов" получают всего 500 рублей за четыре часа съемок.

Кушанашвили решил "добить" поверившую мошенникам Долину

Кушанашвили решил "добить" поверившую мошенникам Долину
Отар Кушанашвили жестко высказался в адрес Ларисы Долиной. Недавно имя Ларисы Долиной прогремело на всю страну.

59-летняя Апина расскрыла секрет похудения на 14 кг

59-летняя Апина расскрыла секрет похудения на 14 кг
Алена Апина рассказала, как смогла избавиться от 14 кг лишнего веса. Исполнительница хита "Электричка" несколько лет назад стала одинокой женщиной.

Опозорила семью: невестка Валерии шокировала россиян своим внешним видом

Опозорила семью: невестка Валерии шокировала россиян своим внешним видом
Лиана Шульгина вызвала возмущение у поклонников Валерии. Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин женился на своей возлюбленной Лиане в 2020 году после того, как стало известно о ее беременности.

Скандальные выходки гостей на свадьбе Харламова и Ковальчук вызвали переполох

Скандальные выходки гостей на свадьбе Харламова и Ковальчук вызвали переполох
Актриса Катерина Ковальчук все еще не может остыть от впечатлений, оставшихся после свадьбы с Гариком Харламовым. Событие привлекло внимание не только близких друзей и родных, но и широкой общественности благодаря множеству ярких моментов и эксцентричных выходок гостей. Торжество прошло в загородной резиденции Эмина Агаларова и было организовано с соблюдением всех традиций: обмен клятвами, шикарные наряды, огромный торт и звездные гости.

Выбор читателей

17/08СбтПочему Анджелина Джоли пошла на радикальные меры и порвала связь с отцом 18/08ВскАндрей Малахов принципиально отказался от московской прописки 17/08СбтБорющаяся с раком Кейт Миддлтон запретила упоминать в своем присутствии Меган Маркл 18/08Вск"Несите платок": Ковальчук сделала эмоциональное заявление после свадьбы с Харламовым 17/08СбтТест для самых внимательных: угадай советский фильм по фрагменту афиши 18/08ВскБывшая жена разгневала Тома Круза воспоминаниями о провальном браке