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Четверг 15 августа

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Оторвался тромб: люди несут цветы и свечи к скоропостижно умершему Лазареву

Оторвался тромб: люди несут цветы и свечи к скоропостижно умершему Лазареву
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Ежегодно в мире фиксируется 10 миллионов случаев тромбоэмболии. Количество смертей, связанных с венозным тромбозом, в Америке и Европе превышает число смертей от СПИДа, рака груди, рака простаты и гибелей в автомобильных катастрофах вместе взятых. В 25% случаев тромбоэмболия приводит к внезапной смерти. Так случилось и с Лазаревым...

Родные рассказывали, что артисту резко стало плохо – появилась одышка, и он впервые нарушил семейную традицию завтракать в кругу семьи. Когда супруга принесла ему в комнату тарелку фруктов, Лазарев уже лежал без сознания...

Подъехавшая через двадцать минут "скорая" констатировали смерть. Позже личный врач-кардиолог предположил, что артист скончался от тромбоэмболии, ведь совсем недавно ему сделали операцию, а организм мог не справиться с нагрузкой. И пояснили, что убившая Лазарева тромбоэмболия легочной артерии является, как правило, осложнением тромбоза глубоких вен ног.

Фото: Дни.ру

Александр Лазарев умер на свой даче в Подмосковном Абрамцево 2 мая 2011 года. Похоронили его спустя несколько дней на престижном Троекуровском кладбище столицы, где упокоились многие деятели культуры. Позже на могиле установили красивый памятник в старинном русском стиле из черного диабаза за один миллион рублей.

И до сих пор люди несут на могилу скоропостижно умершего актера театр имени Маяковского цветы и свечи, хотя его нет с нами уже тринадцать лет... Сотрудники некрополя говорят, что о захоронении Лазарева родные очень заботятся и оно считается одним из самых ухоженных здесь.

Телеграм канал

15 августа 2024, 09:49
Фото: Дни.ру
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