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Четверг 15 августа

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Названа настоящая причина ненависти Пугачевой к Шаману

Названа настоящая причина ненависти Пугачевой к Шаману
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Ольга Зарубина пролила свет на давнюю историю.

Ольга Зарубина стала широко известна благодаря хиту "На теплоходе музыка играет". Артистка также исполнила немало других хороших композиций, однако не все ей давалось легко. Зарубина призналась, что в свое время развиваться ей как певице помешала Примадонна российской эстрады.

После волны популярности, в 1979 году, когда Зарубина вместе с Михаилом Боярским исполнила песню "Так не должно быть", Алла Борисовна стала чинить препятствия ее карьере, и этот трек даже убрали из "Песни года".

Кроме того, исполнительница рассказала, почему Пугачева пыталась "утопить" талантливого молодого певца, автора хитов "Встанем", "Я русский". Она назвала настоящую причину ненависти Аллы Борисовны к Шаману.

Ярослав Дронов (настоящее имя SHAMANа) в 2013 году принял участие в музыкальном телепроекте "Фактор А", где в жюри царила Примадонна. Она категорически не захотела видеть Шамана в шоу и добавила, что рада его уходу, это должно было случиться. Талантливый молодой человек в ответ сказал фразу, которую до сих пор вспоминают в СМИ: "Вы обо мне еще услышите!"

Зарубина уверена, что на сегодняшний день Дронов превзошел Примадонну и вышел победителем. Он активно гастролирует, постоянно востребован. Алла Пугачева же скитается по миру и, по сути, почти забыта россиянами. А особенно смешит Зарубину то, что исполнительница хита "Миллион алых роз" даже цитирует своего бывшего оппонента в соцсетях. Так, недавно она заявила следующее: “Вы обо мне еще услышите!”.

Кроме того, Ольга добавила, что по-настоящему талантливый человек никогда не станет угнетать другого талантливого человека, а тем более ему завидовать.

Телеграм канал

15 августа 2024, 06:05
Алла Пугачева. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Аргументы и факты✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Пугачева обречена от рождения": в день 75-летия Примадонны вскрылась большая тайна

Нумеролог Анна Салемская. Фото: пресс-служба
Алла Пугачева. Фото: соцсети / @uliaveronika
Фото: соцсети / @orbakaite_k
Фото: соцсети / @orbakaite_k

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