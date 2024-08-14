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Что стало с шикарной квартирой покойного Бориса Моисеева в Юрмале

Что стало с шикарной квартирой покойного Бориса Моисеева в Юрмале
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Борис Моисеев умер 27 сентября 2022 года. Через полгода после его кончины были решены вопросы наследования. И многих теперь интересует судьба квартиры певца и танцовщика в Юрмале.

В Юрмале Моисеев жил на берегу реки Лиелупе в многоквартирном доме "Ривьера" недалеко от бывшего рыболовецкого колхоза "Узвара". У него трехкомнатная квартира на 75 кв. м, которую он в свое время купил за 250 тыс. евро.

"Это мое тихое гнездышко, поэтому я не люблю принимать здесь гостей, — говорил артист. — Даже когда не живу здесь, не зову кого-то присматривать за квартирой".

Моисеев уверяел, что покупка квартиры в Юрмале избавляла его от надобности ютиться в гостинице. Он любил начинать утро с прогулки вдоль реки, где мог покормить чудесных белых лебедей. Или встретиться с другими звездами, которые тоже тогда жили на Рижском взморье.

Писали, что эту уютную квартиру исполнитель собирался завещать Кристине Орбакайте, которую любил и знал с момента ее рождения. "Кристина — моя дочь!" — часто повторял Моисеев. У них со старшей дочерью Аллы Пугачевой были трепетные и нежные отношения.

Но потом оказалось, что эта недвижимость якобы записана на концертного директора Сергея Гороха. И, как говорят соседи Моисеева, в той квартире они давно никого не видели...

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