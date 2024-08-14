Тест для настоящих знатоков советских фильмов

Тестов по советским фильмам бесчисленное множество. Есть среди них как сложные, так и совсем простые. Сегодня предлагаем вам попробовать проверить свои знания в нашем тесте, в нем есть очень сложные вопросы, которые будут под силам только настоящему знатоку советского кинематографа.
ТЕСТ
Вопросы
1. В каком фильме героиня актрисы Ирины Муравьевой использовала метод нейро-лингвистического программирования?
А. "Карнавал";
Б. "Самая обаятельная и привлекательная";
В. "Москва слезам не верит".
2. Какая фраза отсутствует в фильме "Девчата"?
А. "Что ты трактор, чтобы тебя испытывать?";
Б. "Одному ведь лучше! Хочу – халву ем, хочу – пряники";
В. "Любовь – это что-то новое и очень сложное".
3. В каком институте училась героиня комедии "Кавказская пленница" Нина?
А. Педагогическом;
Б. Медицинском;
В. Политехническом.
4. Какой фильм Михалкова был награжден премией "Оскар"
А. "Очи черные";
Б. "Сибирский цирюльник";
В. "Утомленные солнцем".
5. Какой актер сыграл главную роль в фильме "Высота"?
А. Николай Рыбников;
Б. Владимир Высоцкий;
В. Юрий Белов.
6. Кто сыграл чернокожую джазовую певицу в фильме "Мы из джаза"?
А. Лариса Долина;
Б. Александра Яковлева;
В. Ирина Мазур.
7. Как звали верблюда из фильма "Джентельмены удачи"?
А. Боря;
Б. Петя;
В. Вася.
8. Что не входило в список украденных вещей у Антона Семеновича Шпака в фильме "Иван Васильевич меняет профессию"?
А. Магнитофон;
Б. Кошелек;
В. Сапоги.
9. Что прятала в своем ридикюле 8-летняя Света из советского фильма "Мачеха"?
А. Снимок мамы;
Б. Документы;
В. Деньги.
10. Что смогло поднять на ноги героя фильма "Не могу сказать прощай"?
А. Известие о том, что Лида уезжает;
Б. Известие о том, что Лида беременна;
В. Известие о том, что Лида его любит.
ОТВЕТЫ
1. Б. "Самая обаятельная и привлекательная"
2. В. "Любовь – это что-то новое и очень сложное".
3. А. Педагогическом
4. В. "Утомленные солнцем"
5. А. Николай Рыбников
6. А. Лариса Долина
7. В. Вася
8. Б. Кошелек
9. А. Снимок мамы
10. Б. Известие о том, что Лида беременна