Тест для настоящих знатоков советских фильмов

Только настоящий профессиональный зритель сможет правильно ответить на все вопросы теста.

Тестов по советским фильмам бесчисленное множество. Есть среди них как сложные, так и совсем простые. Сегодня предлагаем вам попробовать проверить свои знания в нашем тесте, в нем есть очень сложные вопросы, которые будут под силам только настоящему знатоку советского кинематографа.

ТЕСТ

Вопросы

1. В каком фильме героиня актрисы Ирины Муравьевой использовала метод нейро-лингвистического программирования?

А. "Карнавал";

Б. "Самая обаятельная и привлекательная";

В. "Москва слезам не верит".

2. Какая фраза отсутствует в фильме "Девчата"?

А. "Что ты трактор, чтобы тебя испытывать?";

Б. "Одному ведь лучше! Хочу – халву ем, хочу – пряники";

В. "Любовь – это что-то новое и очень сложное".

3. В каком институте училась героиня комедии "Кавказская пленница" Нина?

А. Педагогическом;

Б. Медицинском;

В. Политехническом.

4. Какой фильм Михалкова был награжден премией "Оскар"

А. "Очи черные";

Б. "Сибирский цирюльник";

В. "Утомленные солнцем".

5. Какой актер сыграл главную роль в фильме "Высота"?

А. Николай Рыбников;

Б. Владимир Высоцкий;

В. Юрий Белов.

6. Кто сыграл чернокожую джазовую певицу в фильме "Мы из джаза"?

А. Лариса Долина;

Б. Александра Яковлева;

В. Ирина Мазур.

7. Как звали верблюда из фильма "Джентельмены удачи"?

А. Боря;

Б. Петя;

В. Вася.

8. Что не входило в список украденных вещей у Антона Семеновича Шпака в фильме "Иван Васильевич меняет профессию"?

А. Магнитофон;

Б. Кошелек;

В. Сапоги.

9. Что прятала в своем ридикюле 8-летняя Света из советского фильма "Мачеха"?

А. Снимок мамы;

Б. Документы;

В. Деньги.

10. Что смогло поднять на ноги героя фильма "Не могу сказать прощай"?

А. Известие о том, что Лида уезжает;

Б. Известие о том, что Лида беременна;

В. Известие о том, что Лида его любит.

ОТВЕТЫ

1. Б. "Самая обаятельная и привлекательная"

2. В. "Любовь – это что-то новое и очень сложное".

3. А. Педагогическом

4. В. "Утомленные солнцем"

5. А. Николай Рыбников

6. А. Лариса Долина

7. В. Вася

8. Б. Кошелек

9. А. Снимок мамы

10. Б. Известие о том, что Лида беременна