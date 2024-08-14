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Среда 14 августа

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Возможен летальный исход: врачи предупредили больную Пугачеву об опасности

Возможен летальный исход: врачи предупредили больную Пугачеву об опасности
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Алла Пугачева на фотография в социальных сетях кажется вечно молодой и цветущей. Но в реальности певица – пожилой и тяжелобольной человек.

У Примадонны много лет назад был выявлен атеросклероз сосудов, что, в свою очередь, стало причиной ишемической болезни сердца. В 2010 году в израильской клинике Народной артистке Советского Союза в поврежденную бляшками артерию ввели особый зонд, который расширил просвет сосуда.

Позже операцию повторили в московском Научно-исследовательском центре сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, поскольку прежние стенты пришлось заменить. Певице с помощью четырех трубок восстановили нормальный кровоток.

А Сергей Проханов рассказывал, что когда в 2012-м ему проводили операцию на сердце, то его соседкой была Примадонна. Их лечением занимался кардохирург Лео Бокерия.

"Мы себе стенты поставили. Ей восемь поставили, а мне два", – рассказывал актер и режиссер.

Врачи говорят, что пожилой Пугачевой теперь надо тщательно следить за диетой, режимом дня, климатом. Ведь больное сердце – это не шутки, и если вести прежний, как в молодости, образ жизни, то возможен летальный исход.

Поэтому пожелаем знаменитой певице здоровья, несмотря ни на что!

Телеграм канал

14 августа 2024, 11:02
Фото: Дни.ру
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