Пригожин вскрыл главную проблему в печально известной истории с квартирой Долиной

Иосиф Пригожин обратил внимание на недавнюю ситуацию с народной артисткой Ларисой Долиной, ставшей жертвой мошенников. Продюсер выразил обеспокоенность тем, что такие преступления становятся все более распространенными.



По словам Пригожина, Долина — мудрая и уважаемая личность, которая не заслуживает того, чтобы оказаться в такой сложной ситуации. Он отметил, что мошенники не дремлют и используют любые возможности для обмана людей, в том числе и артистов. "Мошенники должны быть наказаны. Я знаю, что по стране гуляет огромное количество квартирных жуликов", — подчеркнул он, добавив, что такие преступления могут разрушить жизни людей.

Пригожин считает, что государство должно взять на себя ответственность за защиту граждан, особенно тех, кто стал жертвой преступлений. Он уверен, что правоохранительные органы обязаны поддержать Долину и не оставлять ее наедине с проблемами. "Нельзя позволять народную артистку просто взять и так выкинуть за дверь, лишить ее жилья", — заявил он.

Недавний инцидент с попыткой захвата квартиры Долиной стал тревожным сигналом о том, как мошенники могут действовать в условиях нестабильности. По информации СМИ, группа неизвестных попыталась прорваться в ее квартиру в элитном районе Москвы, утверждая, что они являются собственниками жилья. Это подчеркивает необходимость более строгого контроля со стороны правоохранительных органов и защиты прав граждан.

Пригожин также отметил, что такие ситуации становятся особенно актуальными на фоне текущих событий в стране. "Жулики не спят, они воруют, грабят людей", — добавил он. По его мнению, необходимо создать условия для того, чтобы жертвы мошенничества могли рассчитывать на поддержку и защиту со стороны государства.

Лариса Долина подтвердила информацию о том, что стала жертвой мошенников и уже подала заявление в правоохранительные органы. Она сообщила о наложении ареста на свою квартиру и о том, что подозреваемые могут находиться за границей. Пригожин выразил надежду на то, что правоохранительные органы примут необходимые меры для защиты артистки и привлекут виновных к ответственности.

Также Пригожин призвал общество обратить внимание на проблемы квартирного мошенничества и поддержать тех, кто оказался в трудной ситуации. "Мы переживаем за нее", — сказал он о Долиной, подчеркивая важность солидарности и поддержки в такие непростые времена.