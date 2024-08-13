Тест: В каких советских фильмах снимались эти животные

Братья наши меньшие старались работать в кадре не менее артистично, чем их двуногие коллеги.

Советские фильмы навсегда покорили сердца каждого россиянина. До сих пор их с удовольствием пересматривают и давно разобрали на цитаты. Но что может быть лучше советского кино? Только картина с участием животных!

Во все времена съемки, в которых участвовали наши пушистые друзья, становились очень напряженными и сложными. Но, как показывает жизнь, это того стоит. Умелая игра четвероногих актеров всегда вызывает улыбку и восхищение у зрителя!

А вспомните ли вы, откуда эти представители братьев наших меньших? Проверим в нашем тесте.