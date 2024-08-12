На чем на самом деле держится роман Бородиной и звезды шоу "Последний герой"

Телеведущая Ксения Бородина раскрыла, почему решила связать себя отношениями с блогером Николаем Сердюковым.

Недавно публика узнала о романе Ксении Бородиной с участником различных реалити-шоу Николаем Сердюковым. Телезвезда сама стала выкладывать в Сеть снимки, на которых запечатлена в объятиях мужчины, причем настолько регулярно, что поклонники упрекнули ее в лицемерии.

Дело в том, что после развода с Курбаном Омаровым Ксения Бородина неоднократно подчеркивала, что настоящее счастье любит тишину. Поэтому она не считала нужным демонстрировать подробности своей личной жизни широкой публике. Но все изменилось, когда телеведущая встретила Николая Сердюкова, и с тех пор блог знаменитости заполонили фото объятий и поцелуев.

Более того, Ксения Бородина не перестает писать в аккаунте о своих чувствах к новому избраннику. Например, недавно она объяснила, на чем держится ее роман с Сердюковым. По словам телезвезды, она полюбила Николая, потому что тот является весьма интересным и разносторонним человеком, который окружен такими же людьми.

"Ваше мнение никогда не сможет повлиять на мое, никогда!" – ответила телеведущая хейтерам.

Кстати, многие убеждены, что роман Ксении Бородиной и Николая Сердюкова является лишь пиаром. Якобы только контракт связывает телезвезду и блогера. Некоторые же уверены, что участник шоу "Последний герой" и в подметки не годится столь успешной женщине. "Не зная человека, никогда не судите, мой вам совет, запомните", – отвечает Ксения.