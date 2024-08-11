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Стало известно о планах Кейт Миддлтон на август

Стало известно о планах Кейт Миддлтон на август
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Кейт Миддлтон идет на поправку, считает королевский эксперт.

Балморал – поместье, расположенное в живописном Шотландском нагорье, место, где королевская семья проводит спокойный летний отдых. Но в связи с заболеванием принцессы Уэльской в этом году отпуск Кейт и Уильяма был под вопросом.

Лишь недавно стало известно о планах Миддлтон и ее семьи на август: они все же планируют посетить фамильный замок. Это станет самым длительным путешествием принцессы с того момента, как болезнь вторглась в ее жизнь.

С 2011 года принц Уильям и Кейт каждое лето проводят в замке. Семья занимается рыбной ловлей, устраивает пикники и занимается верховой ездой. Но останавливаться они обычно предпочитают в разбросанных по поместью коттеджах, поскольку в самом здании довольно устаревшая система отопления, поэтому вечерами бывает прохладно.

Решение принцессы совершить такое долгое путешествие в Шотландию многие комментаторы, и даже королевский эксперт рассматривают как еще одно подтверждение того, что она добивается хорошего прогресса в лечении и идет на поправку. Ранее Миддлтон говорила, что чувствует себя намного лучше. Сообщается также, что вместе с Уильямом и Кейт в замок приедут и их дети.

Кстати, на содержание замка из бюджета королевской семьи каждый год уходит около 3 миллионов фунтов стерлингов. Монархи владеют поместьем с 1852 года. В нем располагается более 50 комнат, а цена его достигает 155 миллионов фунтов стерлингов, что составляет более 16 млрд рублей.

Напомним, Кейт Миддлтон часто упрекают в неосознанном желании походить на принцессу Диану. С самого дня помолвки герцогини Кембриджской их сравнивают, но сама Кейт признавалась, что соперничать с "королевой людских сердец", она не стремится, как и не пытается чем-то походить на нее.

Телеграм канал

11 августа 2024, 09:15
Кейт Миддлтон. Фото: YouTube / @topshowroyallife
The Sun• Требует проверки

Фоторепортаж

Кейт Миддлтон в другой реальности: печальная правда и открытый финал

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

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