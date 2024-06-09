Проблемы отцов и детей: 5 книг о взаимодействии разных поколений

Родителям часто не удается найти общий язык со своими детьми, а подростки не могут понять взрослых, – так было всегда. В этой подборке романов, собранных по Литрес Подписке, – "Дни.ру" выделили захватывающие, смешные, добрые и страшные истории о взрослении, людях разных поколений, проблеме отцов и детей и семейных отношениях.



«Список немыслимых страхов», Джессика Каспер Крамер

Этот роман — микс семейной драмы, детектива и психологического исследования на тему влияния страхов и душевных травм на жизнь человека. Главная героиня Эсси О’Нил живет в Нью-Йорке в начале XX века. Через несколько лет после смерти отца Эсси ее мама вновь выходит замуж, — и не за обычного американца, а немногословного и закрытого немца, главврача карантинной больницы. Девочка еще не успела оправиться после утраты папы, как в ее жизни появился странный отчим. Да еще и необходимость переехать поближе к больнице, где содержатся люди, страдающие неизлечимыми заболеваниями — от оспы до туберкулеза. Эсси находится в состоянии постоянной тревоги, ее пугает абсолютно все: и темные коридоры нового дома, и загадочное молчание отчима, и новость о том, что несколько медсестер, работавших в больнице, бесследно пропали… Девочка начинает собственное «расследование», в ходе которого ей предстоит столкнуться с реальностью, принять ее и разобраться со своими страхами. Тонкая, глубокая и в то же время захватывающая книга поможет вам лучше понять внутреннее состояние детей, переживающих какое-либо сильное потрясение.

«Ад находится у океана», Николай Ободников

Digital-автор Литрес Николай Ободников создал пронзительный роман о взрослении, душевной боли, проживании насилия и отношениях подростка с не вполне здоровым отцом. Родители Эвы Абиссова превратили жизнь мальчика в ад. Сава — его душевнобольной отец, который одновременно и любит, и ненавидит сына, совершает фатальные ошибки и страдает от собственной беспомощности. В этой ситуации родитель и ребенок как будто меняются местами, — и автор показывает, насколько губительной может быть подобная расстановка сил в семье. Тем временем мать Эвы, которую он нежно любит, — кажется воплощением зла… Подросток видит страшные образы и души умерших людей, — и все это исходит от его матери. Эва выписывает все в красную тетрадь, надеясь таким образом изгнать жуткие видения из своей головы. Мрачный, фантасмагорический роман Ободникова может вначале показаться очень вязким и давящим, но через несколько страниц от него уже невозможно оторваться.

«После бури», Фредрик Бакман

Шведский писатель Фредрик Бакман, автор бестселлеров «Вторая жизнь Уве» и «Тревожные люди», полюбился многим читателям, благодаря легкости повествования, добрым и даже немного наивным сюжетам. Однако трилогия «Медвежий угол» отличается от более ранних произведений Бакмана. «После бури» — третья и, пожалуй, самая сложная часть этого цикла. Автор поднимает проблемы неоправданного насилия, деления людей на «свой-чужой» и подростковой депрессии. В центре повествования — противостояние двух хоккейных команд маленьких шведских городков Бьорнстада и соседнего Хеда. Безобидное, на первый взгляд, спортивное дерби превращается в одержимость. Местные жители ненавидят друг друга и выплескивают эту злость не только на трибунах ледового дворца… Четырнадцатилетний Маттео зол больше всех — подросток копит этот гнев, считая, что именно хоккейные болельщики виноваты в смерти его сестры. Увы, но взрослым нет дела до переживания ребенка, они так увлечены собой и спортивной интригой, что рискуют пропустить начало катастрофы. Множество интересных героев, психологический анализ, семейные перипетии и взаимодействие людей, живущих в замкнутом мирке, — все это есть в романе Бакмана.

«Семья», Гектор Шульц

Все книги digital-автора Литрес Гектора Шульца — жесткие и отрезвляющие, как холодный душ. Кстати, писатель получил премию «Электронная буква»-2022в номинации «Роман взросления». «Семья» — тяжелая история девочки Насти, которая с раннего возраста подвергается абьюзу со стороны собственной матери. Жизнь Насти — это постоянные оскорбления, упреки и унижение. Со временем подросток начинает осознавать, что такое отношение — не норма, и она не виновата в психических проблемах мамы и в том, что ее судьба сложилась не лучшим образом. Но как вырваться из замкнутого круга насилия? Можно ли излечить детские травмы, копившиеся годами? И как не повторить этот паттерн в будущем? Автор старается найти ответы на эти вопросы, исследуя внутренний мир маленькой жертвы домашнего абьюза. Ужасно, что при всей мрачности повествования, мы понимаем, что Шульц не сгущает краски, — миллионы семьей действительно так живут. Книга заставляет задуматься об отношении к детям, хрупкости их психики и родительской поддержке, которая критически необходима каждому ребенку.

«Чем мы занимались, пока вы учили нас жить», Иван Бевз

Динамичный и дерзкий роман молодого писателя Ивана Бевза о детстве без прикрас отлично воспринимается в аудиоформате. Книга немного напоминает «Повелителя мух» Уильяма Голдинга — это также фантазия о том, что будет, если дать детям и подросткам неограниченную власть. Такие уж они чистые и невинные? Или у человека всегда есть темная сторона, которая заложена с самого детства? Старшеклассники обычной московской школы придумывают собственное мини-государство, — со своими законами, лидерами и валютой. Новые условия становятся катализатором для проявления самых неожиданных личностных качеств. Когда-то непопулярный подросток Рыжий вдруг берет на себя роль вождя и другие мальчики с этим согласны. В «стране» появляется и коррупция, и организованная преступность в виде закрытого мафиозного клана. В то же время одиннадцатиклассница Динара занимается активизмом и продвигает благие идеи под видом заботы об обществе. Но Рыжий понимает, что Динара — хитрый и властный лидер, у нее есть все шансы стать жестоким диктатором. Противостояние двух группировок может привести к кровавой войне. Несмотря на то, что это всего лишь игра… Или уже нет?

