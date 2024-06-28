"Что это за кошмар?!": Киркоров наорал на известную певицу из-за ее обмана

Народный артист России Филипп Киркоров не сдержал себя, когда увидел, что натворила его фаворитка.

С недавних пор Филипп Киркоров завел дружбу с 28-летней певицей Маргаритой Овсянниковой, более известной как Марго. Артист появлялся с ней на светских мероприятиях, а также снял ее клипе на песню "Стирай", которую записал вместе с Олегом Майами.

Не так давно певица решилась на эксперимент. Перед "Премией МУЗ-ТВ 2024" она тщательно скрывала от публики открытые участки тела, включая лицо, но уже тогда многие обратили внимание, что фигура девушка значительно изменилась – увеличилась грудь, ягодицы. И когда Марго появилась на музыкальной премии, публика ахнула. Для всех стало ясно: певица сделала пластическую операцию.

Но, как выяснилось недавно, сначала результатами преображения Овсянникова похвасталась перед Киркоровым. Увидев слишком острые скулы и нарочито округлые формы Марго, Филипп Киркоров не смог себя сдержать и наорал на нее:

"Что вы с собой сделали? Вы переборщили! Что это за кошмар?! Я даже на это смотреть не могу!"

Маргарита Овсянникова (певица Марго). Фото: соцсети

Однако Маргарита поспешила успокоить поп-короля. Оказалось, что это был всего лишь грим. На самом деле певица не прибегала к услугам пластического хирурга.

Это еще больше удивило Филиппа Киркорова, ведь он не мог понять, зачем она всех обманывала, включая его. Овсянникова же объяснила, что таким образом хотела привлечь внимание к важной проблеме в обществе: многие девушки обращаются к хирургам, чтобы кардинально изменить свою внешность, не понимая, насколько красивы они от природы. В итоге артист успокоился, осознав благие намерения подруги.

