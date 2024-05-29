Бабкину склоняют к неприличиям, а она признается: берет размерчик побольше

Надежда российской сцены заговорила, что представляет собой человека разностороннего. Ее можно встретить и на рынке, и в магазине. Повышенным вниманием народа национальная гордость пользуется именно на рынке. Рыночные торговцы желают ей здоровья: чуть что— готовы отдать бесплатные угощения! Но для Надежды Георгиевны Бабкиной это неудобно и неприлично:
"Со всеми здороваюсь, они со мной со все здороваются. Иногда придешь на рынок, а они тебе дают бесплатно. А мне неприлично это, неудобно. Я говорю: "Не-не-не, одно возьму — например, вот яблочко или огурец, или квашеной капустки чуть-чуть"... Все хотят угостить. Причем разные национальности — и все туда же. Я говорю: "Не-не-не! Я хочу купить огурчиков". Может, мне больше и не надо, а я специально беру больше. Думаю: ладно, кого-нибудь угощу!".