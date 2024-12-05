Нажившей финансовые проблемы после "голой" вечеринки Ивлеевой пришлось раскошелиться

33-летняя блогерша и телеведущая Настя Ивлеева закрыла долг перед кинокомпанией. Знаменитости пришлось выложить пять миллионов рублей.

Суд Москвы принял решение прекратить производство по делу о взыскании этой суммы с Ивлеевой, что стало результатом ее успешной оплаты долга. Согласно данным источников, причиной возникновения долга стали сорванные съемки, которые были связаны со скандалом, возникшим после так называемой «голой» вечеринки, на которую Ивлеева пригласила своих друзей и поклонников.

Эта вечеринка вызвала широкий резонанс в СМИ и общественности, что негативно сказалось на ее карьере и планах кинокомпании. После инцидента Ивлеева не смогла приступить к съемкам, на которые она была утверждена, и кинокомпании пришлось искать замену, что привело к дополнительным затратам.

Кроме того, Насте пришлось уплатить налоговую пошлину в размере 23 тысяч рублей, что также стало частью ее финансовых обязательств перед компанией. Этот случай стал уроком для многих, демонстрируя, как быстро может измениться ситуация в мире шоу-бизнеса.

Настя Ивлеева продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых фигур в российском медиапейзаже. Ее активная деятельность в социальных сетях и на телевидении привлекает внимание публики, а скандалы лишь добавляют остроты ее образу. Несмотря на трудности, блогерша старается двигаться вперед и развивать свою карьеру.

Ранее Яна Рудковская также прокомментировала ситуацию вокруг вечеринки Ивлеевой, объяснив, почему не смогла присутствовать на этом мероприятии. Скандал вокруг вечеринки стал одним из главных обсуждаемых событий в мире российского шоу-бизнеса, подчеркивая хрупкость репутации публичных людей.