Маршал отреагировал на открытие против него уголовного дела и объявления в розыск

В концертном зале "Москва" прошел гала-концерт Юбилейного XV Международного благотворительного фестиваля "Белая трость", приуроченный к Международному дню белой трости – символу незрячего человека, который отмечается ежегодно 15 октября. Финалисты выступали на одной сцене с суперзвездами. Среди них был и Александр Маршал.



Александр Маршал известен своей сильной мужской принципиальной позицией и патриотизмом. Не всем это нравится. А некоторые недружественные нам страны из-за любви певца к России и ее народу внесли его в "черные" списки.

В начале прошлого года санкции против него ввели Украина, Канада и Латвия. Последняя вообще запретила ему въезд в страну в числе прочих российских культурных деятелей. Но Маршал на козни врагов и дураков внимания не обращает.

"Мне плевать, мне все равно, пусть объявляют, – сказал Народный артист России в эксклюзивном интервью "Дни.ру". – Я вообще про эти санкции узнаю случайно и задним числом. На Украине, кажется, меня в розыск объявили и завели уголовное дело. И сделали это только за то, что я вел концерт открытия Крымского моста! Ну, это же глупость! Мне жалко таких людей".

67-летний Маршал, конечно, уверен в нашей победе. Но не знает, когда это случится. "Самая главная задача сейчас – беречь личный состав, наших ребят, – пояснил он. – Наверное, поэтому пока все движется медленно",