Тест: насколько хорошо вы разбираетесь в ювелирном искусстве?

"Я – ворона": как сегодня выглядит 47-летняя певица Линда

В Центральном Детском магазине прошла 15-я Kids Fashion Week – главная Детская неделя моды в нашей стране. Четырнадцать брендов взрослой и детской одежды представили новые коллекции. А в зале и на подиуме были звезды. Юбилейная KFW открылась шоу "Паутина" от продюсерского центра "ГРАНИ".