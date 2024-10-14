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Понедельник 14 октября

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"Кушать-то хочется": Орбакайте тайно поет с русскими коллегам

"Кушать-то хочется": Орбакайте тайно поет с русскими коллегам
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Кристину Орбакайте заподозрили в двойных стандартах.

Не так давно Кристина Орбакайте заявила, что больше не намерена выступать в России и обещала вернуться на родную сцену когда-нибудь "в лучшей жизни". Однако, как стало известно журналистам, певица все-таки не до конца осталась верна своей позиции.

Тур, который дочь Примадонны, устроила по США, видимо не принес ей желаемого дохода, поэтому она даже не отказалась выступить на одной сцене с коллегами из страны, от которой сама же публично открестилась. Правда, делать это Орбакайте согласна только тайно, пока никто не видит и не снимает, что очень сложно в век технологий.

Так, недавно исполнительницу заметили на корпоративе в Дубае, где она спелась с Филиппом Киркоровым и Авраамом Руссо. Одним из важнейших условий было не снимать на камеру звезду с русскими коллегами.

Музыкальный критик Павел Рудченко не пожелал отмалчиваться и высказался по этому поводу. Он заявил, что хотя Орбакайте и заявила свою публичную позицию, определив, с кем будет выступать, а с кем нет, но если за это хорошо платят, готова тайно спеть даже с коллегами из России.

"Кушать-то хочется. Поэтому, если на камеру выступление снимать никто не будет, то почему бы и не выступить рядом с российскими артистами? Тем более, если за это платят хороший гонорар», — заявил критик Рудченко.

Шоу-бизнес в Telegram

14 октября 2024, 15:28
Кристина Орбакайте. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Телеграм-канал @woman_ru• Требует проверки

Фоторепортаж

Срочно: невестка Кристины Орбакайте объявила о диагнозе ребенка

Фото: соцсети / @npresnyakov
Фото: соцсети / @npresnyakov
Фото: соцсети / @npresnyakov
Фото: соцсети / @orbakaite_k
Фото: соцсети / @orbakaite_k

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