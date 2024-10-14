Тест: из какой страны этот сувенир?

Как Волочкова: Кравец в гостях у Цой разоткровенничалась о своем пристрастии

На протяжении четырех пятниц подряд Анита Цой собирала звезд и их поклонников в ГУМе на дегустации своей органической линейки консервации "Цойкины рецепты". Побывала у нее и Алена Кравец. Елена Малышева, Диана Арбенина, Яна Рудковская и многие другие знаменитости уже давно, что называется, "подсели" на огурцы, помидоры и компоты, которые выходят под маркой "Цойкины рецепты".