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Пятница 18 октября

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С кем будет жить сын Прилучного и Муцениеце: суд вынес решение

С кем будет жить сын Прилучного и Муцениеце: суд вынес решение
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В Головинском суде состоялось важное заседание, касающееся определения места жительства 11-летнего сына Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. Принято решение о том, что мальчик будет жить с матерью.

Однако дело приостановлено на неопределенный срок для проведения судебной экспертизы. Это добавляет неопределенности в ситуацию. Агата Муцениеце не скрывала своих эмоций после оглашения решения суда. В социальных сетях она поделилась радостью и облегчением, отметив, что это событие стало для нее настоящим светом в темном царстве. "Я сейчас ревела от счастья, не могла остановиться. Это подтверждение того, что не все потеряно и справедливость все же существует", — написала актриса. Она также поблагодарила своего адвоката за поддержку в этом непростом процессе.

Ситуация вокруг Тимофея стала особенно напряженной после того, как звездный актер сериала "Мажор" заявил о своем намерении забрать сына к себе. Многие в сети предположили, что таким образом он пытается избежать уплаты алиментов. После этого Агата сообщила, что Тимофей начал избегать общения с ней и своей младшей сестрой Мией. Актриса переживала, что Павел может не вернуть дочь после запланированного отпуска, что добавило стресса в ее жизнь.

Прилучный в свою очередь утверждает, что Тимофей сам выбрал жить с ним, а Мия предпочла остаться с матерью. Он также выразил готовность забрать к себе и дочь, если это будет необходимо. Эта ситуация еще больше усложняет отношения между бывшими супругами, которые продолжают вести активную борьбу за право опеки над детьми.

Развод Агаты и Павла произошел в 2020 году и сопровождался обвинениями актрисы в домашнем насилии. Актриса также добивалась через суд алиментов в размере одной трети доходов Прилучного на содержание детей. На данный момент Павел женат на Зепюр Брутян, у них есть общий сын Микаэль.

Шоу-бизнес в Telegram

18 октября 2024, 16:36
Павел Прилучный. Фото: соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Не одинока: Агата Муцениеце показала нового партнера

Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @bugevuge

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