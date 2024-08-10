Назван любимый у звезд отель: он не в Москве и не в Питере

Правда о браке Петросяна и Брухуновой Тесты Харламов готовится стать отцом во второй раз Игры Сонник

Топ новостей недели

Беда в семье Кончаловского: с Юлией Высоцкой произошло несчастьеБеда в семье Кончаловского: с Юлией Высоцкой произошло несчастье Могила рядом с Собчаком: умершего в 69 лет журналиста Гордона похоронили в Петербурге Могила рядом с Собчаком: умершего в 69 лет журналиста Гордона похоронили в Петербурге Теперь навсегда в России: молодую и красивую Аллу Пугачеву заметили в центре МосквыТеперь навсегда в России: молодую и красивую Аллу Пугачеву заметили в центре Москвы Зачем Абрамов пытается ограничить доступ Алсу к их совместному имуществу в ходе разводаЗачем Абрамов пытается ограничить доступ Алсу к их совместному имуществу в ходе развода

Лента новостей

Суббота 10 августа

18:50Назван любимый у звезд отель: он не в Москве и не в Питере 18:28ТЕСТ на знание фильма "Экипаж": попробуй ответить правильно на все вопросы 15:10Почему рукоделие идеально подходит интровертам? Разбираемся с мастером 12:34Есть ли будущее у Лепса и его юной пассии? Психолог раскрыл правду 09:08Тест по "Винни-Пуху": только любители советских мультфильмов смогут верно ответить на все вопросы 06:24Обнародованы особые требования Пугачевой к арендатору ее роскошной дачи 03:09Кейт Миддлтон и принц Уильям решают конфликты необычным способом – что они делают? 00:11Сделано заявление о проблемах в браке Глюкозы: Дело идет к разводу 21:35"Дайте дожить свой век": Кудрявцева молит о спасении от страшной болезни 19:41Тест по фильму "Мачеха" с Татьяной Дорониной 18:54Похудевшая Дана Борисова начала слепнуть 18:28Страдающий Иосиф Пригожин долгое время скрывал это от всех 17:56"Как после жесткой пьянки": Ксению Собчак представили в неприглядном виде 17:28Галкин* похвастался успехом в Европе – но есть одно "но" 16:57Заболевшего Кушанашвили сильно изуродовали 16:43"О Боже!": пережившую трагедию Натали поставили перед сложным выбором 16:10"Шишка на животе": Боня страшится неизбежной операции – вся в слезах 15:56Киркоров ликует: проигравшая суд Успенская будет публично просить прощения 15:34А это точно дружба? В Сеть просочились фото лобызающихся Бузовой и Батрутдинова 14:42Московские единороссы отправили в ПВРы Курской области первые семь машин с гуманитарной помощью для мирных граждан 14:17На форуме-фестивале представят планы развития туризма в Москве до 2030 года 13:39Гаспар Ноэ о кинопарке "Москино": Это действительно круто! 12:47Тест: насколько хорошо вы помните советский мультфильм "Жил-был пес"? 12:21"Ты сволочь и хамка!": Алла Пугачева отчитала упершуюся Катю Семенову 12:05Уехала от плохих воспоминаний: бывшая жена Джигарханяна готовится к новоселью 11:31Уехавшая из России Кудрявцева шокировала народ зарослями в деликатных местах 10:15Нуждающаяся в финансовой помощи Дана Борисова нашла тайного покровителя 09:30С молодой невестой Лепса случилось ужасное во время отдыха в Европе 09:16Куда сходить в Москве: афиша с 9 по 17 августа 06:53Развод Бена Аффлека и Дженнифер Лопес назвали самым дорогим в истории 03:42Жизнь отказавшейся от макияжа Памелы Андерсон кардинально изменилась 00:16Найдено весомое доказательство выздоровления борющейся с раком Кейт Миддлтон 21:28Команда мэра Москвы сформировала единую программу на выборах в МГД 21:22Поддержку участников спецоперации обсудили на конференции московской "Единой России" 20:49Народ бьет тревогу! Екатерина Варнава ужасает худобой – фото 19:45Тест: насколько хорошо вы помните фильм "Где находится нофелет?" 19:08Вернувшуюся после трагедии Натали заподозрили в плагиате 19:07Волочкова призвала пьяных артистов к совести: Позорище 17:51Мечтающая о родине Пугачева посмеялась над россиянами 17:28Сыгравший свадьбу Харламов готовится стать отцом во второй раз 17:0229-летняя Лиза Арзамасова родила второго ребенка от Ильи Авербуха 16:39Теперь все ясно: вот на чем держится брак Петросяна и Брухуновой 16:31 Мария Лиман: "Я мечтала стать актрисой с 4 лет" 16:08Почти разведенная Алсу покрыла голову: пришлось подчиниться 15:55В Курск направлены дополнительные медицинские бригады из Москвы – Собянин 15:39Будущее медицины, образования и соцсферы: что покажут гостям форума-фестиваля "Москва 2030" 14:47Тест для внимательных: угадайте советский фильм по кадру с мотоциклом 14:02Пугачева нашла решение проблемы с простаивающей без покупателей роскошной дачей 13:54Принимаемые Мосгордумой законы позволяют улучшать жизнь в городе – экс-спикер 12:54Прокатиться по скоростной магистрали можно на форуме-фестивале "Москва 2030"
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Назван любимый у звезд отель: он не в Москве и не в Питере

Назван любимый у звезд отель: он не в Москве и не в Питере
205

Говорят, что у каждого города есть душа. Она может жить в средневековой крепости, как в случае в Кремлем в Москве. Может жить во дворце, если вспомнить Зимний в Петербурге. А может жить… в гостинице, как в Кирове.

Вятская земля подарила человечеству немало гениев – тут и братья-художники Виктор и Аполлинарий Васнецовы, и теоретик космонавтики Константин Циолковский, и маршал Иван Конев, и семнадцатикратная чемпионка СССР по конькобежному спорту Мария Исакова, и хирург Александр Бакулев, и архитектор более чем 500 зданий Иван Чарушин…

Последний, в числе прочего, построил полторы сотни храмов. А сам был прихожанином Воскресенского собора, возведенного еще в 1707 году. Тут он венчался и крестил своего сына. Когда в 1936 году храм снесли, Иван Аполлонович на этом месте построил гостиницу "Центральная", которую позже переименуют в "Чарушин". Именами же знаменитых вятчан сегодня назовут тут одиннадцать уникальный авторских номеров под крышей. Вот так история закольцевалась.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Сам Чарушин планировал здесь панорамный ресторан, который, правда, из-за особенностей северного климата открыть не удалось. В новейшей истории тут долго время работала телекомпания. А к 650-летию Кирова, которое отмечается в этом году, в отеле появился эксклюзивный этаж, в который влюбляешься с первого взгляда.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Дизайнер вдохновился стилем ар-деко, зародившемся в Америке столетие назад. Это всевозможные зигзаги и молнии в оформлении, различные оттенки кирпича, терракоты или блестящего металла в цветах. Много воздуха и света. Но это и оммаж храму, что был на этом месте – люстры напоминают те, что светили в Воскресенском соборе .

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Вообще же тут появилось эффектное функциональное пространство, в котором продумана каждая мелочь. Это премиальные номера для тех, кто особенно требователем к уровню комфорта, к качеству постельных (есть даже меню подушек!) и банных принадлежностей, к косметике, к техническому оснащению и виду из окна.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Вид из номеров с пятиметровыми потолками и панорамными окнами на златоглавые соборы и исторический центр Кирова и правда, завораживающий. Но в отеле пошли еще дальше и сделали специальные QR-коды, при наведении на которые можно послушать аудиоэкскурсию про открывающуюся из окна захватывающую дух панораму.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Побывавшие тут звезды не могут сдержать эмоций – мол, хотя это не Москва и не Питер, но уровень мировой! Ведь в этих номерах так комфортно, удобно и уютно, что в них хочется быть как можно дольше и никуда не ходить. А если уж выходить, то только в загородный парк-отель "Дача Чарушина", где ждет такой же уровень комфорта и сервиса, но только не в центре города, а на природе. Сегодня в "Чарушине" есть возможность совместить несколько типов отдыха и локаций в одной поездке – и что-то интересное увидеть, и вкусно пообедать. И постичь тем самым удивительную душу, живую в самом стильном и уютном отеле Кирова.

Телеграм канал

10 августа 2024, 18:50
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Названо идеальное место для селфи и сториз: самые красивые кадры звезды делают здесь

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

По теме

Отели, СПА и развлечения: что предлагают новые российские курорты

Куда сходить в Москве: афиша с 9 по 17 августа

Куда сходить в Москве: афиша с 9 по 17 августа
Лето, увы, подходит к финалу. Световой день все короче, тепла все меньше. Но это не повод грустить! Вокруг ведь там много интересного! Лучшее – в подборке "Дни.ру". МЮЗИКЛ"Ничего не бойся, я с тобой"Театральная компания "Бродвей Москва" продюсера Дмитрия Богачева объявила о последних неделях проката своего феноменально успешного мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой!", созданного в партнерстве с МТС Live и "Плюс Студией".

Куда сходить в Москве: афиша с 30 июля по 5 августа

Куда сходить в Москве: афиша с 30 июля по 5 августа
Начинается последний месяц лета. Проведите его ярко и вкусно. Наши рекомендации помогут вам в этом. АКЦИЯ"Женский форум" Организаторами акции стали финалист "Битвы экстрасенсов" Даная Марковская, психолог Анастасия Касьяненко и один из ведущих психологов канала ТНТ Светлана Прель.

Куда сходить в Москве: афиша с 23 по 31 июля

Куда сходить в Москве: афиша с 23 по 31 июля
Большая часть лета позади... Проведите его остаток ярко, интересно, полезно. Афиша культурных событий от "Дни.ру" столицы позволит вам сориентироваться и сделать правильный выбор! МЮЗИКЛ"Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.

Куда сходить в Москве и Петербурге: афиша с 15 по 21 июля

Куда сходить в Москве и Петербурге: афиша с 15 по 21 июля
Середина лета! Это время хорошего настроения и ярких впечатлений. Проведите его интересно! ФЕСТИВАЛЬ"Белые ночи Санкт-Петербурга"Это одно из наиболее ярких событий в музыкальной жизни страны с более чем 30-летней историей.

Куда сходить в Москве: афиша с 10 по 17 июля

Куда сходить в Москве: афиша с 10 по 17 июля
Лето в разгаре! Проведите его с пользой! Ведь вокруг так много интересного! Афиша поможет вам сделать правильный выбор. РЕЛИЗ"Поднимаем флаг"Российский дзюдоист, обладатель Кубка мира, вице-чемпион Европы, чемпион России по дзюдо, чемпион мира и Европы по самбо Алексей Леденев и певец Прохор Шаляпин сделали подарок российским спортсменам.

Выбор читателей

09/08ПтнНайдено весомое доказательство выздоровления борющейся с раком Кейт Миддлтон 09/08ПтнС молодой невестой Лепса случилось ужасное во время отдыха в Европе 09/08Птн"Дайте дожить свой век": Кудрявцева молит о спасении от страшной болезни 09/08ПтнТест: насколько хорошо вы помните советский мультфильм "Жил-был пес"? 08/08ЧтвНарод бьет тревогу! Екатерина Варнава ужасает худобой – фото 09/08ПтнУехала от плохих воспоминаний: бывшая жена Джигарханяна готовится к новоселью