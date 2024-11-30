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Суббота 30 ноября

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Три самых лучших рецепта маринада для шашлыка

Три самых лучших рецепта маринада для шашлыка
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Классический маринад с луком и уксусом

Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • Мясо (свинина, говядина или баранина) — 1 кг
  • Репчатый лук — 3–4 штуки
  • Уксус столовый 9% — 2 столовые ложки
  • Вода — 100 мл
  • Соль — 1 чайная ложка
  • Перец черный молотый — по вкусу
  • Лавровый лист — 2–3 штуки

Приготовление:

  1. Нарежьте мясо крупными кусками.
  2. Лук нарежьте кольцами или полукольцами.
  3. В глубокой миске смешайте воду и уксус.
  4. Добавьте соль, перец и лавровый лист.
  5. Положите мясо и лук в маринад, хорошо перемешайте.
  6. Накройте крышкой или пленкой и оставьте мариноваться минимум на 4 часа, желательно на ночь.


Маринад на кефире

Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • Мясо (свинина, говядина или баранина) — 1 кг
  • Кефир — 500 мл
  • Репчатый лук — 3–4 штуки
  • Чеснок — 3–4 зубчика
  • Соль — 1 чайная ложка
  • Перец черный молотый — по вкусу
  • Паприка сладкая — 1 чайная ложка
  • Зелень (укроп, петрушка) — по вкусу

Приготовление:

  1. Нарежьте мясо крупными кусками.
  2. Лук нарежьте кольцами или полукольцами.
  3. Чеснок мелко нарубите или пропустите через пресс.
  4. В глубокой миске смешайте кефир, соль, перец, паприку и зелень.
  5. Добавьте мясо, лук и чеснок, тщательно перемешайте.
  6. Оставьте мариноваться на 4–6 часов или на ночь.


Маринад на минеральной воде

Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • Мясо (свинина, говядина или баранина) — 1 кг
  • Минеральная вода газированная — 500 мл
  • Репчатый лук — 3–4 штуки
  • Лимон — 1 штука
  • Соль — 1 чайная ложка
  • Перец черный молотый — по вкусу
  • Специи (зира, кориандр, розмарин) — по вкусу

Приготовление:

  1. Нарежьте мясо крупными кусками.
  2. Лук нарежьте кольцами или полукольцами.
  3. Выжмите сок лимона.
  4. В глубокой миске смешайте минеральную воду, лимонный сок, соль, перец и специи.
  5. Добавьте мясо и лук, тщательно перемешайте.
  6. Оставьте мариноваться на 2–3 часа.

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30 ноября 2024, 21:15
Фото: freepik.com
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