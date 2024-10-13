Тест: угадай советский фильм с Любовью Полищук по одному кадру

Тест: угадай известный советский фильм по кадру в цирке

Яркие афиши, клоуны, акробаты, иллюзионисты – все это волшебный мир цирка. А что если мы перенесем этот дух зрелищности в советского кино? Предлагаем вам испытать свои знания в уникальном тесте, где по одному кадру нужно будет угадать, из какого советского фильма он взят.