Тест: угадай известный советский фильм по кадру в цирке

Предлагаем вам испытать свои знания в уникальном тесте, где по одному кадру нужно будет угадать, из какого советского фильма он взят. Многие сцены стали культовыми, но вспомнить их детали бывает непросто.
Яркие афиши, клоуны, акробаты, иллюзионисты – все это волшебный мир цирка. А что если мы перенесем этот дух зрелищности в советского кино?
Предлагаем вам испытать свои знания в уникальном тесте, где по одному кадру нужно будет угадать, из какого советского фильма он взят. Многие сцены стали культовыми, но вспомнить их детали бывает непросто.