Киркоров опозорился на очередном корпоративе: Опять вошел не в ту дверь

Филипп Киркоров выступил на странном мероприятии.

Еще не все поклонники забыли Филиппу Киркорову позорную "голую вечеринку", как он опять не оправдал доверие россиян. Несмотря на то, что поп-король вернулся на телевидение и на эстраду, на гастроли он пока не решается. Однако это не мешает ему соглашаться на корпоративы, порой, по мнению поклонников, весьма странные.

Так, в Сеть попали новые фото с частного мероприятия, гвоздем программы которого стал Филипп Киркоров. День рождения крупного мецената проходило в Екатеринбурге. По слухам, за него Примадонн получил около 10 млн рублей.

Как обсуждают в соцсетях, Киркорова встретили как дорогого гостя с тремя видами икры. На сцене ему пришлось петь вместе с виновником торжества и его супругой и делать при этом очень довольный вид. Пафос придал мероприятию также выход жены именинника, которую в корсете и пышной юбке на руках вынесли молодые люди в масках.

В Сети мероприятие прозвали безвкусным и осудили Филиппа за то, что ради денег он готов закрыть глаза на пошлость и цензуру и выступать на подобного рода торжествах. Многие написали, что этим Киркоров опозорил сам себя, согласившись петь на очередном корпоративе и снова вошел не в ту дверь.

Напомним, в конце прошлого года исполнитель хита "Цвет настроения синий" посетил вечеринку, организованную блогером Настей Ивлеевой. На ней он был в комбинезоне в сетку, чем вызвал крайнее возмущение публики. На некоторое время после этого, выступления поп-короля отменили на всех тв-каналах и в музыкальных мероприятиях.