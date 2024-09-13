ТЕСТ по творчеству Корнея Чуковского: вспомните любимые произведения

Малыши, едва начав говорить, учат наизусть произведения "Муха-Цокотуха", "Айболит" или "Мойдодыр". Его стихотворения помогают формировать в детях позитивное отношение к окружающему миру. Несмотря на то, что почти все произведения написаны в середине прошлого века, их по-прежнему помнят и любят целые поколения.
Проверьте, насколько вы хорошо помните знакомые с детства произведения и закончите знакомые фразы.
ВОПРОСЫ
1. "Дорогие гости. помогите!
... (кого?) зарубите!
А. Душегуба злого
Б. Паука-злодея
В. Злостного убийцу
2. "Добрый доктор Айболит, он ... (где?) сидит".
А. на лавочке
Б. под деревом
В. у озера
3. "А лисички взяли спички,
К морю синему пошли,
... (что?) зажгли".
А. море синее
Б. и сухой камыш
В. песчаный брег
4. "Жил на свете человек, ... (какие?) ножки"
А. маленькие
Б. кривенькие
В. скрюченные
5. "Вдруг из маминой из спальни,
... (какой?) и хромой"
А. Огроменный
Б. Кривоногий
В. Белоснежный
6. "Ах, те, что ты выслал на прошлой неделе,
Мы давно уже ... (что?)"
А. сносили
Б. надели
В. съели
7. "Не кричи и не рычи,
Мы и сами ...(кто?)
А. силачи
Б. усачи
В. богачи
ОТВЕТЫ
1. Б. Паука-злодея
2. Б. под деревом
3. А. море синее
4. В. скрюченные
5. Б. Кривоногий
6. В. съели
7. Б. усачи