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Пятница 13 сентября

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ТЕСТ по творчеству Корнея Чуковского: вспомните любимые произведения

ТЕСТ по творчеству Корнея Чуковского: вспомните любимые произведения

Пройдите несложный тест по сказкам любимого детского писателя.

Малыши, едва начав говорить, учат наизусть произведения "Муха-Цокотуха", "Айболит" или "Мойдодыр". Его стихотворения помогают формировать в детях позитивное отношение к окружающему миру. Несмотря на то, что почти все произведения написаны в середине прошлого века, их по-прежнему помнят и любят целые поколения.

Проверьте, насколько вы хорошо помните знакомые с детства произведения и закончите знакомые фразы.

ВОПРОСЫ

1. "Дорогие гости. помогите!

... (кого?) зарубите!

А. Душегуба злого

Б. Паука-злодея

В. Злостного убийцу

2. "Добрый доктор Айболит, он ... (где?) сидит".

А. на лавочке

Б. под деревом

В. у озера

3. "А лисички взяли спички,

К морю синему пошли,

... (что?) зажгли".

А. море синее

Б. и сухой камыш

В. песчаный брег

4. "Жил на свете человек, ... (какие?) ножки"

А. маленькие

Б. кривенькие

В. скрюченные

5. "Вдруг из маминой из спальни,

... (какой?) и хромой"

А. Огроменный

Б. Кривоногий

В. Белоснежный

6. "Ах, те, что ты выслал на прошлой неделе,

Мы давно уже ... (что?)"

А. сносили

Б. надели

В. съели

7. "Не кричи и не рычи,

Мы и сами ...(кто?)

А. силачи

Б. усачи

В. богачи

ОТВЕТЫ

1. Б. Паука-злодея

2. Б. под деревом

3. А. море синее

4. В. скрюченные

5. Б. Кривоногий

6. В. съели

7. Б. усачи

Шоу-бизнес в Telegram

13 сентября 2024, 06:31
Фото: кадр из мультфильма "Мойдодыр"
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Фоторепортаж

[ТЕСТ] для знатоков фильма "Собачье сердце": герои, фразы, факты

Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
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