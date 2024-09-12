"Все хорошо в меру": какой вред способны нанести фрукты и ягоды

Большинство из нас относят фрукты и ягоды исключительно к полезным для здоровья продуктам. Так ли это на самом деле? Или они могут принести вред? Рассказывает Вероника Александровна Корнилова, врач гастроэнтеролог в медицинском центре "Аллегрис".

Любые обобщения вредны, фрукты и ягоды – не исключение! Начать стоит с того, что они являются очень разнородными по своим свойствам продуктами и, соответственно, отличаются по ряду характеристик и влиянию на наш организм. Кроме того, наличие тех или иных хронических заболеваний органов ЖКТ неизбежно влияет на выбор продуктов для своего рациона.

Влияние на микробиоту

Несомненная польза фруктов и ягод состоит в содержании клетчатки в их составе. Она является "пищей" для полезной микробиоты, что способствует поддержанию популяции "хороших" бактерий. Фрукты и ягоды, которые употребляются умеренно, полезны для поддержания разнообразия микробиома нашего организма.

Нормализация моторики кишечника

Пищевые волокна, входящие в состав, фруктов и ягод оказывают большое влияние на поддержание моторики кишечника и профилактику запора. Рекордсмены среди фруктов и ягод – слива, абрикосы, чернослив, инжир, груша, земляника и т.д. При соблюдении достаточного водного режима их употребление ускоряет моторику кишечника, минимизируя проявления запора. Каловые массы становятся менее плотными и более мягкими, облегчая дефекацию.

Компенсация дефицитов микроэлементов и витаминов

Фрукты и ягоды содержат в себе витамины и микроэлементы, которые поддерживают нормальное функционирование организма. Рацион, богатый такими продуктами, как правило, восполняет потребности организма во многих полезных нутриентах. Важным моментом для сохранения их пользы является отсутствие термической обработки.

Обратная сторона медали все-такие есть!

Фрукты и ягоды нельзя отнести к абсолютно полезным продуктам. Их употребление или неправильный подбор способны нанести вред. Большое значение также имеет суточное количество, которое употребляется нами в пищу.

Набор веса и метаболический синдром

Фрукты и ягоды содержат сахара природного происхождения, употребление которых достаточно легко способствует набору веса. Всему виной их высокий гликемический индекс, который значимо повышает уровень инсулина, вызывая ожирение, от которого страдает весь организм.

Среди органов ЖКТ основной "удар" получает печень. Регулярное переедание сладкими фруктами и ягодами способствует развитию стеатоза печени, заболеванию, при котором страдают печеночные клетки, гепатоциты. Жалоб по самочувствию при этом может и не быть совсем, некоторых пациентов может беспокоит тяжесть и дискомфорт в правом подреберье. На УЗИ можно заметить увеличение размеров печени, дистальное затухание ЭХО-сигнала, изменение эхогенности.

Прогрессирование болезни вызывает фиброз, который может развиваться вплоть до появления цирроза печени. Уменьшить количество жировых отложений в печени и минимизировать выраженность фиброза помогают препараты группы урсосана на основе урсодезоксихолевой кислоты из расчета 12-15 мг на 1 кг веса пациента.

Страдает от набора веса и поджелудочная железа. Избыточное накопление жира в ней приводит к воспалению и утрате функции органа. Как результат – у пациента развивается внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы. Оценить дефицит выработки ферментов помогает анализ кала на панкреатическую эластазу.

При снижении референса анализа обычно назначаются препараты на основе панкреатина в виде минимикросфер или микротаблеток, такие как креон, микразим и прочие. Доза подбирается индивидуально.

Нарушения микробиоты

Все хорошо в меру! Избыток фруктов и ягод в рационе может спровоцировать дисбиоз кишечника. В группе риска лица, регулярно злоупотребляющие данными продуктами. Чаще всего пациенты обращаются к гастроэнтерологу с такими жалобами, как вздутие живота, полуоформленный и учащенный стул, урчание и дискомфорт после их употребления.

Чтобы стабилизировать состояние пациента врачи обычно просят минимизировать фрукты и ягоды в рационе, уменьшить употребление простых углеводов (сахар, сладости, выпечка, хлеб, макароны, белый рис, картофель и пр.). Скорректировать микробиоту помогают кишечные антисептики на основе метронидазола, альфа нормикса и других препаратов. Хорошо работают и сахаромицеты буларди (энтерол и т.д.).

Немаловажно в период лечения отказаться от молока и кисломолочной продукции, потому что она может поддерживать дисбиотические процессы в кишечнике. Исключение стоит сделать лишь для хорошего твердого сыра.

Отравления

К большому сожалению, продаваемые фрукты и ягоды могут быть небезопасны в плане содержания в составе нитратов и прочих удобрений. Особенно опасны "тепличные" фрукты и ягоды, которые вырастили не в сезон. Именно в них чаще всего присутствуют опасные вещества, которые могут навредить здоровью человека.



Чтобы обезопасить себя, стоит приобретать фрукты и ягоды в период естественного плодоношения, но не тогда, когда их выращивают в теплицах. Можно замораживать сезонные ягоды в этот период с целью употребления в холодное время года.

При возникновении острого отравления фруктами или ягодами стоит вызвать рвоту, далее промыть желудок до появления чистых промывных вод. Чтобы уменьшить выраженность возможной интоксикации можно использовать сорбенты (полисорб, энтеросгель и прочие). Тяжелое самочувствие должно стать поводом для обращения к врачу!

Фрукты и ягоды будут приносить только пользу, если употреблять их умеренно и предпочитать именно сезонные варианты. Количество, полезное для здоровья, составляет обычно не более 150-200 г в день. Предпочтение стоит отдавать менее сладким вариантам.