Ублажал и массировал: Агутина и Варум засняли во время откровенных ласк

Леонид Агутин и Анжелика Варум приехали в Сочи под занавес конкурса "Новая волна". На Черноморском побережье было жарко!

Леонид Агутин и Анжелика Варум вместе с 1997 года. Брак супруги заключили в июле 2000 года в России, а свадьбу сыграли в Венеции.

Казалось бы, за столько лет совместной жизни чувства и страсть должны были чуть помернуть. Но, оказалось, у этой красивой пары они стали только острее. Желание и нежность никуда не исчезли.

На репетиции Анжелика и Варум не отходили друг от друга, оставались вместе на сцене и в зале. Было видно, что им очень хорошо вместе, что они счастливы и любят друг друга. Хотя злые языки и журналисты периодически разводят их, пишут чушь про кризисы и измены...

Агутин ласкал любимую красавицу-жену, делал ей массаж, разминал и показывал, как она его волнует и заводит. И пусть весь мир подождет!

Нежный массаж заботливого мужа со стороны выглядел очень эротично. Люди смотрели и завидовали. Остается только порадоваться таким отношениям, чувствам, искренности. И пожелать этому браку оставаться таким же крепким. Всем на зависть!