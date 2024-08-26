"Это ошибка": вернувшаяся в Россию Решетова взяла слово перед скандальным судом

Модель Анастасия Решетова не стала молчать и высказала свое мнение.

В минувшие выходные стало известно о задержании во Франции основателя мессенджера "Телеграм" Павла Дурова. Программиста-предпринимателя обвиняют в ряде преступлений, ему грозит до 20 лет тюрьмы. Происходящее связывают с ключами шифрования мобильного приложения, которые якобы очень нужны Западу. Мимо этой темы не прошли многие знаменитости, в том числе модель, бывшая избранница рэпера Тимати Анастасия Решетова.

Узнав о задержании Павла Дурова, она взяла слово, сделав публикации в популярной соцсети. Анастасия написала, что считает происходящее с программистом показателем политических игр, которые, мол, далеко зашли. Это подрывает базовые принципы свободы и защиты прав человека, убеждена модель.

"Это какая-то ошибка, ведь Дуров всегда олицетворял те ценности, которые восхваляла в себе Европа", – отметила Решетова.

В связи с этим Анастасия задается вопросом, почему страна, которая якобы активно борется за права человека, берет под арест одного из борцов за свободу слова.

Напомним, Анастасия Решетова некоторое время пребывала за границей, пока на родине ее имя вспоминали в контексте развода певицы Алсу и предпринимателя Яна Абрамова. Артистка намекнула, что именно 28-летняя модель является любовницей ее мужа. Девушка никак это не комментировала.