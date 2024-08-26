Глубоко беременная звезда "Универа" Анна Хилькевич едва не лишилась ребенка

Возвращение Андрея Губина Тесты Пластическая операция Даны Борисовой Игры Сонник

Топ новостей недели

Оторвался тромб: люди несут цветы и свечи к скоропостижно умершему ЛазаревуОторвался тромб: люди несут цветы и свечи к скоропостижно умершему Лазареву Россияне скорбят: стало известно о смерти КончаловскогоРоссияне скорбят: стало известно о смерти Кончаловского Со святыми упокой: как выглядит могила Веры Глаголевой в седьмую годовщину смертиСо святыми упокой: как выглядит могила Веры Глаголевой в седьмую годовщину смерти Всплыла жестокая правда: вот почему дочь Долиной не вмешалась в аферу с квартиройВсплыла жестокая правда: вот почему дочь Долиной не вмешалась в аферу с квартирой

Лента новостей

Понедельник 26 августа

11:17Сбежавший за границу Дмитрий Тарасов заявил о пятом ребенке 10:30Поклонницы рыдают: Стас Михайлов отказался выступать без этого 09:56Глубоко беременная звезда "Универа" Анна Хилькевич едва не лишилась ребенка 08:21"Начинаю нервничать": 74-летний Буйнов поставил точку в вопросе ухода на пенсию 06:17Наживший долги Сергей Жуков крупно поплатился после решения суда 03:29Маколей Калкин отмечает 44-летие: вспоминаем взлеты и падения звезды фильма "Один дома" 00:09Нордический или европейский: как определить свой фототип, и научиться загорать без вреда для здоровья 20:19Правдивые фото: как 68-летняя Лариса Долина выглядит без макияжа и фотошопа 18:14Дочь окончательно отреклась от Брэда Питта и официально сменила фамилию 17:23"Это враги, а не коллеги": Газманов высказался о предавших Россию артистах 15:17На те же грабли: эти звезды шоу-бизнеса сошлись после громкого расставания 12:34Тест: насколько хорошо вы помните культовую советскую комедию "Усатый нянь" 11:29Внушение и гипноз: Кравец раскрыла использованные при обмане Долиной методики спецслужб 10:19Погибла совсем молодой: стало известно о жуткой трагедии в семье Кейт Миддлтон 06:17Легенде советского кино Тереховой исполнилось 82 года: вспоминаем самую яркую роль актрисы 03:236 советов для тренировки английского языка: как научиться делать это быстро 00:33Как отличить натуральный камень от подделки? 18:0241-летний Тимати решил остепениться и завести семью: Я вдоволь погулял 16:23Дочь Тома Круза решила отказаться от роскошной жизни и ушла из дома 14:05Ностальгический тест: угадай любимое детское советское кино по одному кадру 12:11Ирина Дубцова категорически отказалась принимать предложение Павла Воли 10:06Решетова появилась на публике с другим мужчиной на фоне слухов о романе с мужем Алсу 06:20Дэвид Бекхэм показал свой огромный кабачок – фото внутри 03:09ТЕСТ для тех, кто смотрел "В гостях у сказки" в СССР 00:15Орбакайте отказалась от встречи с матерью 23:33"Иначе тяжело дышать":50-летний Губин рассказал о борьбе с тяжелым заболеванием 22:00"Мотор не тянет": появившийся на публике Губин едва ходит – свежее фото певца 21:14ТЕСТ на знание советских аббревиатур: попробуй ответить на все вопросы 19:58"Не должна быть коровой": Зверев отругал Волочкову за внешний вид 19:15Сжегшего деньги Моргенштерна* разыскивают приставы 17:22Униженная мужем Седокова страдает перед разводом 16:29Водонаева публично высмеяла Волочкову: а ведь недавно защищала 15:31Москвичи успешно протестировали систему ДЭГ перед выборами в Мосгордуму 14:19Могилу Пухляша Дмитрия Красилова разгромили вандалы 13:51Неузнаваемая Борисова после пластической операции обратилась к россиянам 13:01Тестовое голосование в Москве проходит в штатном режиме 12:32150 коллективов из разных стран соберет в столице "Московская a cappella" 12:22Выздоровевший Боярский заломил тройную цену за выступления 12:02Роскошный подарок для Киркорова от уехавшей из России Пугачевой произвел фурор 11:53Феноменально изменившийся Киркоров раскрыл секрет своей новой идеальной фигуры 11:00Долина откровенно поделилась опытом столкновения с мошенниками: Всякое в жизни бывает 10:45Россияне в шоке: Shaman попал в Книгу рекордов 09:51Почти свободная Алсу намерена отсудить у мужа крупный куш – список внушительный 09:27Бывший любовник Бузовой задержан полицией из-за многомиллионной аферы 09:15Избивавший жен Марат Башаров нашел способ искупить свою вину 08:41В Москве началось тестирование системы электронного голосования 06:10Идеальные варианты для помолвочных колец. Как выбрать то самое? 03:26Диетолог раскрыла секрет похудения Ковальчук после родов 00:14Открылись новые подробности развода Алсу: дело не в Абрамове 23:06В столице открыто более 40 литературных мастерских "Московского долголетия"
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Глубоко беременная звезда "Универа" Анна Хилькевич едва не лишилась ребенка

Глубоко беременная звезда "Универа" Анна Хилькевич едва не лишилась ребенка
322

Анна Хилькевич рассказала о несчастном случае в соцсетях.

Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич находится на девятом месяце беременности. Однако, несмотря на это, она ведет достаточно активный образ жизни и делится своим времяпрепровождением в Сети. Недавно с ней произошел несчастный случай, после которого глубоко беременная актриса едва не лишилась ребенка.

Дело в том, что накануне она спускалась с лестницы на улице, споткнулась и полетела вниз. При этом артистка утверждает, что могла удариться животом. Но опытная мама сумела сгруппироваться в полете и приземлилась уже на спину. Таким образом, по словам Ани, она буквально спасла ребенка.

Хилькевич уже дважды мама, а в скором времени на свет появится ее третья малышка. Сейчас они с мужем Артуром Мартиросяном воспитывают двух дочерей – старшую Арианну и младшую Анну-Марию, которую в семье все называют просто Машенькой. Двойное имя девочка получила совсем недавно. Анна сменила дочери имя, и поскольку захотела, чтобы всех в их семействе звали на букву "а".

Кроме того, звезда пояснила, что Маша и сама хотела новое имя. А еще актриса считает, что ее дочь очень творческая личность и, в случае выбора профессии актрисы или певицы, сможет похвастаться красивым творческим псевдонимом.

Стоит отметить, что Хилькевич не ожидала, что станет многодетной мамой, но не скрывает, что все еще мечтает о сыне.

Телеграм канал

26 августа 2024, 09:56
Анна Хилькевич. Фото: кадр из шоу "Импровизация"
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Какие необычные подарки получили звезды от своих детей: показываем фото

Фото: соцсети / @zepyur_brutyan
Фото: Telegram / @aizalovesyou
Фото: соцсети / @poplavskaya_evge
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

По теме

Беременная Хилькевич заговорила о разводе: тяжело!

"Знакомство с малышкой": Хилькевич написала о преждевременных родах
Анна Александровна Хилькевич

Анна Александровна Хилькевич актриса

Сбежавший за границу Дмитрий Тарасов заявил о пятом ребенке

Сбежавший за границу Дмитрий Тарасов заявил о пятом ребенке
Дмитрий Тарасов рассказал поклонникам о семейных планах. Бывший футболист Дмитрий Тарасов в браке с Анастасией Костенко около шести лет.

Поклонницы рыдают: Стас Михайлов отказался выступать без этого

Поклонницы рыдают: Стас Михайлов отказался выступать без этого
Названы детали райдера Стаса Михайлова. Любимец женщин, исполнитель хита "Все для тебя" Стас Михайлов имеет очень интересный пунктик в своем райдере.

"Начинаю нервничать": 74-летний Буйнов поставил точку в вопросе ухода на пенсию

"Начинаю нервничать": 74-летний Буйнов поставил точку в вопросе ухода на пенсию
В Сочи при поддержке компаний "Герофарм" и "Аэрофлот" продолжается конкурс молодых исполнителей "Новая волна". Среди звездных участников этого года – Александр Буйнов. Буйнов дебютировал на сцене еще в школьные годы в созданном Градским музыкальном коллективе "Скоморохи", где заявил о себе и как композитор.

Наживший долги Сергей Жуков крупно поплатился после решения суда

Наживший долги Сергей Жуков крупно поплатился после решения суда
Суд в Москве принял решение взыскать с Сергея Жукова долг за коммунальные услуги. Эта новость стала предметом обсуждения в социальных сетях и на различных новостных платформах. Мировой судья судебного участка Nº 373 Таганского района взыскал задолженность, однако точная сумма долга не была раскрыта.

Маколей Калкин отмечает 44-летие: вспоминаем взлеты и падения звезды фильма "Один дома"

Маколей Калкин отмечает 44-летие: вспоминаем взлеты и падения звезды фильма "Один дома"
Маколею Калкину было всего десять лет, когда он исполнил главную роль в фильме "Один дома". Сегодня актеру исполняется 44 года. "Один дома" стал настоящим культурным феноменом и принес ему всемирную славу.

Выбор читателей

24/08СбтИрина Дубцова категорически отказалась принимать предложение Павла Воли 24/08СбтНостальгический тест: угадай любимое детское советское кино по одному кадру 25/08ВскПравдивые фото: как 68-летняя Лариса Долина выглядит без макияжа и фотошопа 24/08СбтДочь Тома Круза решила отказаться от роскошной жизни и ушла из дома 24/08Сбт41-летний Тимати решил остепениться и завести семью: Я вдоволь погулял 25/08ВскТест: насколько хорошо вы помните культовую советскую комедию "Усатый нянь"