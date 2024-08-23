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Пятница 23 августа

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Униженная мужем Седокова страдает перед разводом

Униженная мужем Седокова страдает перед разводом
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Похоже, на сей раз певица Анна Седокова окончательно рассталась с мужем, баскетболистом Янисом Тиммой.

История любви Яниса Тиммы и Анны Седоковой начиналась красиво, как и положено. Певица неустанно публиковала в соцсети совместные фотографии с возлюбленным, наслаждалась конфетно-букетным периодом, а потом и вовсе вышла замуж. То был один из самых счастливых дней в жизни артистки.

Еще некоторое время после бракосочетания Анна и Янис демонстрировали публике свои чувства, но в один момент все оборвалось. Ссоры, недомолвки, разъезды стали уничтожать все то, что объединяло влюбленных. Они не раз пытались восстановить свои отношения, судя по публикациям в интернете, но, похоже, все тщетно.

На днях Янис Тимма разразился гневной тирадой в адрес своей супруги, впервые выплеснув наружу детали ссор. Так общественность узнала, что спортсмен винит певицу в страсти к деньгам. Мол, она любовь променяла на деньги. Также баскетболист сообщил, что он сдался.

"Не верю ни одному твоему слову", – написал мужчина, унизив тем самым свою жену.

Иных подробностей Янис Тимма не раскрывает, как и его пока еще супруга. Но о происходящем в личной жизни Анна Седокова все же высказывается. Например, она рассказывает поклонникам о начавшемся пути трансформации, который весьма сложный, и признается, что чувствует себя разбитой. Очевидно, так артистка намекает на страдания. Исходя из всего, можно сделать вывод, что впереди пару ждет лишь развод.

Телеграм канал

23 августа 2024, 17:22
Анна Седокова. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Литвинова, Седокова и другие артистки возненавидели школу: почему?

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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