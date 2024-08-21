Обманутая мошенниками Долина пошла крайние меры

Лариса Долина не оставляет попытки вернуть себе квартиру.

Народная артистка России Лариса Долина подверглась обману со стороны мошенников. Об этом недавно стало известно всей стране. Певица общалась со злоумышленниками с апреля, но так и не заподозрила подвоха. Она отдала им большую сумму денег, но также лишилась и своей элитой недвижимости в центре Москвы.

После этого исполнительница пошла на крайние меры: она подала в суд на покупательницу квартиры в Хамовниках. Это следует из судебной картотеки. Артистка намерена вернуть себе пенаты и требует признать сделку о продаже недвижимости недействительной.

Однако, как говорят юристы, Долина может вернуть себе квадратные метры по закону в том случае, если возместит новой владелице ее стоимость в 112 млн рублей. Покупательница может остаться и вовсе без денег, но только при условии, что суд докажет ее осведомленность о мошеннических действиях третьих лиц в отношении знаменитости.

Напомним, о том, в какую ситуацию попала Лариса Долина, стало известно, когда на закрытую территорию ее дома в Хамовниках проникла группа мужчин. Они пытались попасть в квартиру певицы. Оказалось, что новая владелица квартиры, 34-летняя мать-одиночка Полина Л., попросила своих знакомых помочь завладеть квадратными метрами на законных основаниях.

Позже Долина записала видеообращение, в котором призналась, что оказалась замешана в преступной схеме, вдобавок ко всему ее аккаунт в соцсети был взломан. Поклонники звезды возмутились, почему 41-летняя дочь певицы вовремя не отреагировала и не пресекла деятельность преступников.