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Воскресенье 18 августа

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Годится в сыновья: что известно о новом молодом любовнике 65-летней Мадонны

Годится в сыновья: что известно о новом молодом любовнике 65-летней Мадонны
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У 65-летней Мадонны новый возлюбленный. Им оказался 28-летний Аким Моррис, с которым певицу заметили в Портофино.

Разница в возрасте партнеров составляет впечатляющие 37 лет. Их роман начался вскоре после того, как певица рассталась с 30-летним боксером Джошем Поппером. Западные таблоиды начали активно исследовать личность Акима, журналисты поделились интересными фактами о новом избраннике Мадонны.

Аким и Мадонна знакомы уже давно: в 2022 году они вместе снимались для журнала Paper, где фотосессия называлась "Мадонна — самый дикий подарочек на этой вечеринке". В то время они были частью группы начинающих селебрити, но после этого долгое время не пересекались, пока в июле Аким не опубликовал совместное фото с певицей, что вызвало бурю обсуждений.

По образованию Аким является политологом и во время учебы играл в футбол за студенческую сборную. Он также выступал нападающим футбольного клуба Oyster Bay United. В настоящее время Моррис активно ведет блог, где делится моментами своей жизни на Манхэттене и в Бруклине.

Мадонна и Аким Моррис. Фото: соцсети

Мадонна за последнее время сменила нескольких бойфрендов, и каждый из них значительно моложе ее. До Акима она встречалась с Джошем Поппером, который тренировал ее детей, а также с 23-летним манекенщиком Эндрю Дарнеллом. Расставание с последним произошло на фоне критики ее внешности в Сети, что привело к "кризису уверенности".

Личная жизнь певицы часто становится объектом обсуждения и осуждения. Некоторые считают, что молодые мужчины используют ее ради денег и славы, в то время как другие полагают, что такие романы помогают Мадонне поддерживать имидж востребованной женщины.

Телеграм канал

18 августа 2024, 16:24
Мадонна. Фото: соцсети
Daily Mail✓ Надежный источник

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